Oslos helsebyråd er bekymret for smittespredning i høstferien

Hvis folk er inne på hyttene sine tett sammen med en som er smittet, er sannsynligheten for at de kommer hjem med smitte ganske stor, ifølge helsebyråd Robert Steen.

Mandag starter høstferien i store deler av landet. Høstferien i Norge pågår i uke 40 og 41, altså tidligst fra fredag ettermiddag.

– Jeg vil først og fremst understreke at høstferien ikke er i fare. For dere som har tenkt å dra på tur i Norge, kan reise på fjellet eller på hytta med god samvittighet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under regjeringens pressekonferanse onsdag.

Men smittesituasjon i Oslo bekymrer helsetoppene, på vei inn i høsten.

For Oslo starter høstferien allerede fredag ettermiddag. Helsebyråd i Oslo Robert Steen er imidlertid bekymret for smitte på fjellet i høsten:

– Jeg ser at både Guldvog, Nakstad og Høie sier det er helt greit å dra på høstferie – og at det vil bidra til å lette smittetrykket i Oslo. Jeg håper de har rett, men det kan godt hende at folk som ikke vet de er smittet nå tar med seg smitten på hytta, understreker han.

Men mange Oslo-innbyggere vil reise ut av byen, for eksempel til hytta på fjellet, påpeker Steen.

– Mange vil sannsynligvis møte familie eller hyttenaboer fra andre deler av landet. Gruppestørrelse på ti gjelder ikke i disse kommunene. Det virkemiddelet vi iverksatte for Oslo på mandag, gjelder ikke osloborgere som reiser andre steder i høstferien, sier han.

Hvis folk er inne på hyttene sine tett sammen med en som er smittet, er sannsynligheten for at de kommer hjem med smitte ganske stor, ifølge Steen.

– Jeg tenker på: jeg har ingen myndighet over andre kommuner enn Oslo. Jeg kan ikke si at om du er i Hemsedal, Valdres, Geilo eller andre hyttekommuner, så skal du følge smittevernreglene i Oslo. Men jeg kan gi et råd til Oslos borgere. Ta med deg smittevernreglene hjemmefra – også når du er borte, oppfordrer han.

Blir du syk, isoler deg, hold meteren og får du symptomer: test deg, sier Robert Steen. Foto: Vidar Ruud

Kan få smitteøkning

Han påpeker at dem som blir smittet i på hytta i fjellet i høstferien trolig ikke dukker opp på teststasjonene i byen før uken etter. Statistikken i Oslo vil i så fall kunne gå ned i neste uke

– Men da blir det kanskje et voldsomt hopp uken etter. Da blir det for tidlig å konkludere med at tiltakene i Oslo virker, sier han.

Men: Skulle vi komme i en situasjon der vi får en økning dagene etter høstferien, betyr det ikke nødvendigvis at det er en generell økning i kommunen. Det kan skyldes at folk ikke tester seg før de har kommet hjem fra fjellet.

Det er ikke kun gruppestørrelsen Steen vil at folk skal huske på i ferien:

– Blir du syk, isoler deg, hold meteren og får du symptomer: test deg. Dette gjelder like mye på ferie i fjellet som i byen, understreker han og fortsetter:

– Plutselig smitter man familien på nabohytta eller bestemoren fra Vestlandet, så har du det gående. Man må huske på at man lever i en situasjon med corona – det gjelder også på høstferie. Tar vi ferie fra coronareglene, har vi skapt et problem for samfunnet når man kommer hjem igjen. Det så vi og lærte fra sommerferien, sier helsebyråd Robert Steen.

