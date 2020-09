NORGES BANK: Sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen under en pressekonferanse i Oslo i år. Foto: KRISTER SØRBØ, VG

Brukte 4,4 millioner på å ansette Tangen

Norges Bank og Finansdepartementet brukte 4,4 millioner kroner på eksterne tjenester under ansettelsen av ny oljefondssjef, opplyser Sanner (H) til Stortinget.

For mindre enn 10 minutter siden

Den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen tiltrådte i august, etter en omstridt ansettelsesprosess som strakte seg over ni måneder.

Nå er regningen klar, etter at stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) stilte spørsmål til Finansdepartementet. Statsråd Jan Tore Sanner (H) svarte i dag følgende:

«Norges Banks kostnader til eksterne tjenesteleverandører beløper seg til i underkant av 4,2 millioner kroner, hvorav i underkant av 900 000 kroner sorterer under representantskapet. Banken opplyser at kostnadene knytter seg til både arbeidet med å rekruttere ny leder og arbeidet med å lage et avtalerammeverk for Nicolai Tangen.

Finansdepartementets eksterne kostnader er på 199 375 kroner. Beløpet gjelder den juridiske utredningen av 18. august 2020 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS som jeg samme dag oversendte Stortingets presidentskap.»

Det fremgår ikke av regnestykket hva egeninnsatsen i Norges Bank og departementet har kostet.

– Hva totalregningen er her, er det vel ingen som aner, sier Gjelsvik (Sp) til VG.

Han har vært kritisk til ansettelsesprosessen, som innebar at Norges Bank lenge forsøkte å bygge brannmurer rundt Tangen for å hindre interessekonflikter mellom hans store formue, eierskap i hedgefond og stillingen som sjef i oljefondet.

– Norges Bank tviholdt på en løsning og brukt konsulenter til å lage en konstruksjon som det burde vært veldig tydelig for dem ikke ville føre fram. Den endelige løsningen ble også slik vi og flere på Stortinget tidlig i prosessen påpekte var helt nødvendig, sier Gjelsvik.

Omstridt ansettelsesprosess

VG avdekket i april hvordan Tangen fløy inn en rekke samfunnstopper til USA på seminar og eksklusiv underholdning få måneder tidligere. Flere stilte senere som referanser for Tangen i ansettelsesprosessen.

Samtidig ble det stilt spørsmål om hvorfor Norges Bank tillot Tangen å beholde sitt eierskap i det britiske hedgefondet AKO Capital og investeringer i aksjer for over seks milliarder kroner i aksjer og verdipapirer i markedet. Tangen har også hatt store deler av formuen sin plassert i skatteparadiser.

Norges Banks representantskap igangsatte kort tid etter en bred gjennomgang av ansettelsen og kom underveis med kritikk av Norges Bank. Bankens tilsynsorgan krevde også at all risiko for interessekonflikter måtte elimineres.

Det endte i august med et vedtak i finanskomiteen på Stortinget som slo fast at oljefondssjefen ikke kunne tiltre før interessekonfliktene ble avklart. Tangen erklærte få dager senere han skal plassere formuen på bankkonto og gi vekk sin eierandel i AKO Capital.

– Skylder meg en øl

– Hvis du hadde fortalt meg i desember at det var dette som skulle til, hadde jeg nok ikke tatt det intervjuet. Det hadde jeg ikke, sa Tangen på pressekonferansen.

På spørsmål fra VG om hvor nærme han var fra å trekke seg fra stillingen, svarer den nye oljefondssjefen:

– Jeg har aldri vært i nærheten av å trekke meg. Jeg har ikke tenkt ett sekund på å trekke meg fra denne jobben.

– Du er ikke litt sinna?

– Sinna, nei. Men jeg tenker det er fair å si at Øystein skylder meg en øl, liksom.

Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Publisert: 18.09.20 kl. 10:03