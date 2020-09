BEDRE RESULTAT: Funn fra ny studie indikerer sammenheng mellom lønn og karakterer fra ungdomsskolen. Foto: Berit Roald / NTB

Rapport: Sammenheng mellom karakterene i 10. klasse og framtidig lønn

Lønnsnivå har en direkte sammenheng med hvilke karakterer man fikk på skolen i 10. klasse, viser en ny rapport fra NIFU.

Forskerne ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt nær 10.000 elever fra Østlandet i 14 år - gjennom hele utdanningsløpet og til de kom ut i arbeidslivet, skriver NRK.

Gjennomsnittlig lønnsnivå ved 30-årsalder til en elev som hadde grunnskolekarakterer mellom fire og seks, var i 2016 over 100.000 kroner mer enn en elev med grunnskolekarakterer mellom stryk og to, ifølge rapporten.

– Det du kan når du går ut av grunnskolen, er helt avgjørende for hvordan det går i utdanningssystemet. Og målet på det er 10. klassekarakteren, sier forsker Eifred Markussen i NIFU til NRK.

Undersøkelsen viser også at det lønner seg å fullføre videregående skole, at hvert trinn teller, men at det fortsatt er muligheter i arbeidslivet selv med avbrutt videregående skole.

