Politiet: Brannofrene knyttes til konflikt

I løpet av etterforskningen har politiet fått informasjon om at de to brannofrene i Moelv skal ha vært involvert i en konflikt.

Politiadvokat Sten Floor Nelson i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor VG at de har fått tips om at de to skal ha vært involvert i uenigheter.

– Men jeg ønsker ikke å kommentere slike detaljer av hensyn til den videre etterforskningen, sier politiadvokaten.

Det var tidlig onsdag morgen at det brøt ut en brann i et industribygg i Moelv i Innlandet. Brannvesenet rykket ut til stedet og startet slukningsarbeidet. Noen timer senere ble det funnet en død person i ruinene.

Avdøde ble sendt til obduksjon og den foreløpige rapporten slår fast at denne personen er en vaktmester som utførte vedlikehold på taket på industribygget da brannen startet.

– Tror ikke det er flere der

Torsdag kveld ble ytterligere en person funnet død i brannruinene. I en pressemelding lørdag skriver politiet at personen er en mann i 40-årene fra Gjøvik som ble meldt savnet av familien et døgn før dødsbrannen.

Vaktmesteren og mannen i 40-årene har en relasjon til hverandre, noe som er sentralt i politiets etterforskning.

– De avdøde skal ha kjent hverandre og hatt en relasjon. De er begge fra samme sted, sier politiadvokaten.

Politiet har brukt hund på åstedet for å søke etter personer i ruinene.

– På nåværende tidspunkt tror vi ikke at det er flere der. Vi må selvfølgelig ikke utelukke noe, men søk med hund ble avsluttet i går uten at den markerte, sier politiadvokaten.

I den foreløpige obduksjonsrapporten er dødstidspunktet for de to mennene satt til 30. september, samme dag som brannen fant sted. Politiet håper imidlertid at den endelige obduksjonsrapporten kan gi et helt konkret tidspunkt.

Politiadvokaten ønsker ikke å svare på spørsmål om dødsårsak eller om noen av ofrene var påført ytre skader.

I løpet av den videre etterforskningen vil kartleggingen av de to ofrenes bevegelser i dagene forut for brannen og kommunikasjon mellom dem og med andre stå sentralt.

Informasjonen vil danne grunnlaget for en tidslinje som kan bidra til å gi svar på hendelsesforløpet.

– Jeg kan ikke si noe om når de kom til stedet, om når de sist ble sett eller deres bevegelser i forkant, sier politiadvokaten.

Vaktmesteren som ble funnet død var ved industribygget onsdag morgen for å utføre vedlikehold på taket. Det andre brannofferet, som ble meldt savnet dagen før brannen, har ikke hatt noen former tilknytning til bygget.

– Han har hverken jobbet der, utført vedlikehold der eller lagret noe der, sier politiadvokaten.

Det er foreløpig uklart hva som forårsaket brannen, men funnet av to døde personer gjør at politiet mener de står overfor en kriminalsak.

– Vi har ikke funnet arnestedet, så jeg kan bekrefte at vi fortsatt har ukjent brannårsak. Det har blitt gjort funn som er sendt til Kripos for analyse, men det vil ta tid før vi får svar på disse undersøkelsene, forteller Floor Nelson.

Han legger til at området fortsatt er avsperret og at det pågår etterforskning.

– Det er et omfattende åsted, så det vil ta tid å gå gjennom. Det er fortsatt vakthold der, sier politiadvokaten.

