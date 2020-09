VIKTIG: Frode Forland i FHI understreker at det er sentralt at folk følger pålegg om karantene og isolasjon. Foto: Vidar Ruud

Undersøkelse: Over halvparten av nordmenn bryter karantenereglene: - Urovekkende

Allerede fra mai av sluttet mange å følge pålegg om karantene - og de over 50 er verstingene.

– Vi ble ganske overrasket når vi så dette. Vi synes dette er urovekkende, og det er med på å gjøre at vi må tenke på hvordan vi kan nå enda bedre ut med informasjon, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Tallene stammer fra et panel med et representativt utvalg fra den norske befolkningen på ca 1700 personer, som stilles flere forskjellige spørsmål om coronaviruset. De er ikke offisielt publiserte enda, men artikkelen er akseptert for publisering i det anerkjente tidsskriftet Eurosurveillance, opplyser Forland.

Undersøkelsene gjennomføres av Universitetet i Bergen (UiB) og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Grunnen til at vi synes at dette er så viktig data at vi velger å gå ut med det før det er publisert er at dette er urovekkende, og må brukes til å tenke rundt policy og kommunikasjon - Hvordan vi skal få folk til å følge reglene, sier Forland.

Det var NRK som først omtalte saken.

De yngste er flinkest

Det er hittil gjennomført målinger i april, mai, juni og juli.

– Hvis man ser på tallene her, så var det ikke så verst i april. Da overholdt 2/3 pålagt karantene eller isolasjon. Allerede i mai blir det halvert. Så har det vært stabilt på det lave nivået siden, sier Bjarne Robberstad, professor i helseøkonomi ved UiB.

De som er flinkest til å overholde reglene er de i aldersgruppen 18–29. Der følger omtrent 70 prosent reglene.

– Akkurat det var jo litt overraskende, nå er det jo studentene som får kjørt seg i mediene. Men i våre data er de flinkest. Mens den generasjonen som var mest rasende over hytteforbudet, er de som gjør det dårligst, sier Robberstad.

Han viser til gruppen fra 50–60 år, der det bare er én av fire som følger reglene. Aldersgruppen over dette er noe flinkere, men ikke like flinke som de yngste.

FORSKER: Bjarne Robberstad ved UiB. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

– Kommunikasjonsutfordring

Undersøkelsen viser også at de som har symptomer er flinkere til å overholde reglene enn de som ikke har det. Av dem som har symptomer oppgir 70 prosent at de følger reglene, mens det bare er 30 prosent av dem som ikke har symptomer som gjør det.

– Grunnen til dette er også noe vi skal se litt nærmere på. Disse foreløpige tallene er det store bildet.

Karantene og isolasjon er ikke hovedfokus for undersøkelsen, men er blant flere ting panelet har blitt spurt om.

På spørsmål om hva han tror må til for at folk skal følge reglene bedre, svarer Forland i FHI at det kan dreie seg om å få kommunisert ut hvor viktig det er.

– Det ligner jo på det vi har sett når det gjelder overholdelse av énmetersregelen på fest, for eksempel. På tross av tydelige meldinger på at det er viktig, velger mange å ikke følge det. Da har vi en stor kommunikasjonsutfordring.

Han understreker samtidig at tallene må behandles med en viss varsomhet, ettersom dataene ikke er publiserte enda. Han peker også på at man ikke kan være helt sikre på hva folk har forstått som «karantene/isolasjon».

– Det er pålagt å gå i karantene om man kommer fra et rødt land eller har vært i nærkontakt med en smittet. Men man oppfordres også til å holde seg hjemme fra jobb hvis man snufser – det er mulig at dette har blitt oppfattet under ett i undersøkelsen, selv om definisjonen står spesifisert med liten skrift.

Den samme undersøkelsen som gjennomføres i Norge gjennomføres også i flere andre land, blant annet England, Nederland og Belgia.

Publisert: 10.09.20 kl. 13:12

