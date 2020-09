TOMT: Sykepleier Daniel Singh (24) skulle inn på lageret på barneklinikken ved Ullevål sykehus for å hente uniform til arbeidsdagen, men ble møtt av tomme hyller. Foto: Privat

Sykepleiere varsler om manglende uniformer på Ullevål: – Går ut over hygienen

Ullevål sykehus har mottatt rundt 40 avviksmeldinger fra sykepleiere som varsler om manglende tøy på jobb. – Jeg har måttet bruke eget tøy, sier tillitsvalgt.

Oppdatert nå nettopp

– Det har vært så store mangler at folk har brukt uniformer flere dager på rad, eller så har man brukt privat tøy, sier Daniel Singh (24), som jobber som sykepleier på Ullevål sykehus.

Singh er tillitsvalgt på avdeling for barnemedisin. Han har selv opplevd å ha måttet bruke privat tøy på jobb, fordi det var tomt for uniformer.

– Jeg har stått oppi sengen med min egen bukse i stell med pasienter, og den har jeg brukt på bussen til og fra jobb. I tillegg drar jeg jo hjem med samme bukse, sier Singh, og legger til:

– Man regner med at sykehuset skal kunne klare å ha en uniform til deg, når man har krav om å ha ren uniform hver gang.

KJENT PROBLEM: Daniel Singh (24) forteller at manglende uniform til ansatte på Ullevål sykehus er et vedvarende problem. Foto: Privat

– Ganske ekkelt

Kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Katrina Chamberlain bekrefter overfor VG at de har mottatt meldinger fra ansatte om manglende tøy, og forklarer mangelen med et høyere forbruk og at tøyet går for sakte rundt i systemet, gjennom blant annet vasking.

– Vi har mottatt rundt 40 avvik på dette den siste måneden i avdeling for vare- og tekstilforsyning, sier Chamberlain.

Avviksmeldingene kommer fra særlig to bygg på Ullevål – medisinsk- og barneklinikken.

VARSLER: OUS bekrefter at de har mottatt rundt 40 avviksmeldinger om manglende tøy fra ansatte. Foto: Frode Hansen

I henhold til sykehusets retningslinjer for arbeidstøy skal bare sykehusets tøy brukes. Privat tøy skal ikke brukes med unntak av undertøy og sokker eller strømper. Arbeidstøyet skal skiftes daglig, eller dersom det er synlig tilsølt.

– Hensikten med dette er både å beskytte brukeren mot smitte, og å hindre smitteoverføring til pasienter. Det er åpenbart uheldig dersom ansatte som har pasientnært arbeid benytter privat tøy.

Singh sier situasjonen overhodet ikke er forsvarlig på Ullevål.

les også Helsearbeidere mener for få bruker munnbind: – Veldig trist at anbefalingene ikke følges

– Det går ut over hygienen. Det er ganske ekkelt å måtte bruke eget tøy og så gå hjem med det. Man har ikke nødvendigvis klær som kan vaskes på 60 grader heller, sier sykepleieren. og legger til:

– Det er ekkelt for pasientene, spesielt når vi bruker de samme uniformene flere dager på rad. Dette kan også øke risikoen for å bringe eventuell smitte ut av sykehuset og omvendt.

– Vedvarende problem

Hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved barneklinikken på Ullevål Vibeke Cecilie Hesselberg sier til VG at mangelen på uniformer ikke er greit.

– Det er en grunn til at vi har uniformer, da de skal vaskes på en egen måte. Mangelen på arbeidstøy er en potensiell risiko for at pasienter kan utsettes for smitte ved gjenbruk av uniformer, og eventuelt fra ansattes eget tøy som må brukes. Det er i tillegg en risiko for den ansatte som må ha på disse klærne hjem igjen, sier Hesselberg.

ORDNE OPP: Hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved barneklinikken på Ullevål Vibeke Cecilie Hesselberg mener man må få gjort noe med manglende tøy på Ullevål. Foto: Privat

Hun forteller blant annet om en kollega som en dag måtte bruke overdel over sommerkjolen, da det ikke var flere bukser igjen.

– Man må få gjort noe med dette. Vi kan ikke stå i situasjoner hvor de ansatte ikke har uniform når de arbeider med pasienter.

Både Hesselberg og Singh forteller at det er et vedvarende problem på sykehuset.

– Det er nok litt for få uniformer på sykehuset. Vi får stadig beskjed om at det er vi som hamstrer tøyet, men det er vanskelig å vite om grunnen er om det blir liggende, eller at det er for få, sier Hesselberg.

les også Sykepleier Renee (30) slår alarm: – Jeg har konstant dårlig samvittighet

Jobber med å øke beholdningen

Hovedtillitsvalgt tror også det er mange som har opplevd å ikke ha uniform på jobb, som ikke har meldt fra, og at det er snakk om en underrapportering.

– Det virker som at når det blir meldt avvik blir det bedre en liten periode, så blir det et problem igjen, sier Hesselberg.

– Vi har jobbet med dette lenge, og det er en del av vårt forbedringsprosjekt med hovedmål om å øke gjennomstrømningshastigheten for alt tøy, sier Chamberlain ved OUS.

Hun sier at det blant annet jobbes med å øke tilgjengelig beholdning, og at de samarbeider internt med alle avdelinger for å øke sirkulasjonen av tøyet.

– Vi gjør tiltak for å hente tilbake ubrukt tøy, både rent og urent. Vi øker leveringsfrekvensen fra tre til fem ganger i uken enkelte steder. Dette for å sørge for en jevnere flyt av tøyet. Vi oppfordrer alle ansatte til kun å ta ut det tøyet de trenger, samt å levere tilbake tøy umiddelbart etter at det er brukt.

Publisert: 10.09.20 kl. 22:19 Oppdatert: 10.09.20 kl. 23:24