FLATT: Smittetallene i Norge kan ha flatet ut i uke 37. Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på pressekonferanse om coronasituasjonen 10. september. Foto: Stian Lysberg Solum

Fersk FHI-rapport viser flat utvikling i smittetallene

Fra uke 35 til 36 hadde smittetallene i Norge nær doblet seg. Men nå kan de ha flatet ut.

I en fersk rapport påpeker nemlig FHI at det ble meldt om 740 smittede i uke 36 og 751 i uke 37.

FHI mener at smittespredningen i Norge fortsatt er på et relativt lavt nivå og at risikoen for et nytt nasjonalt utbrudd er lav.

– Selv om antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren, skriver FHI.

Ifølge rapporten er tre norske fylker nå over det smittekravet som Norge har til andre regioner i Norden.

Kravet er: At de må ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Hvis ikke kan de bli farget røde, og nordmenn som reiser dit må i karantene.

Vestland lå (med tall fra uke 36 og 37) på 65,7, Oslo hadde 52,5 og Viken 42,9. Hadde dette vært svenske regioner, hadde Norge altså farget dem røde. Men regjeringen har ingen begrensninger eller råd på hvor du bør reise innenlands akkurat nå.

Økning i innleggelser på sykehus

Antallet innlagte på sykehus har ikke økt slik som smittetallene har gjort etter sommeren. I uke 37 ble det imidlertid rapportert om 20 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak, som er det høyeste antallet siden uke 17.

Men det er for tidlig å si om det er en økende trend, påpeker FHI.

Fortsatt er det få eller ingen som ligger på intensivavdeling eller trenger respiratorbehandling. Til tross for den store økningen i smittetallene. Og det har ikke vært en stor økning i dødsfall.

– Dette kan skyldes at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og at den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp, påpeker FHI i rapporten.

