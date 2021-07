SUNDVOLDEN, HOLE, ORKLAND (VG) Lisa Marie (29) og Sofie (26) gjemte seg sammen under terrorangrepet på Utøya. I dag dro de tilbake, håpefulle for første gang på ti år.

Andrea Gjestvang Torsdag ettermiddag sto Lisa Marie Husby og Sofie Rosten Løvdahl i kø for å gå om bord i MS Thorbjørn, båten som fraktet dem til Utøya i 2011. 69 av dem som dro over til øya der AUF arrangerte sommerleir det året, kom aldri tilbake. Lisa Marie og Sofie kom fra angrepet uskadd, men fikk uskylden revet fra seg i timene de var overbevist om at de skulle dø.

– Noe har skjedd i år

– For første gang føler jeg at det blir tatt seriøst, sier Lisa Marie.

– Det er noe som har skjedd i år. Det er en helt annen støtte enn tidligere.

I dag våknet de to venninnene opp på hotell i Oslo. De skulle reise tilbake til Utøya for å minnes dem som ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge siden andre verdenskrig. Foto: Andrea Gjestvang

I mange år har de to venninnene fra Trøndelag følt at AUF ble stående alene i kjølvannet av terrorangrepene.

– Mange har kanskje tenkt at den beste støtten vi kunne få var at vi fikk eie historien om 22. juli, sier Sofie:

– Men vi trenger at alle snakker om det.

Norge står ved et veiskille, mener de.

– Jeg skulle kanskje hatt vannfast mascara, sier Lisa Marie, som gruet seg mest til navneopplesningen på Utøya. – Den tar alltid så lang tid. Foto: Andrea Gjestvang

22. juli 2011.

Lisa Marie og Sofie befinner seg ved Hovedhuset på Utøya. Plutselig smeller det. En gang, to ganger. Skudd?

Lisa Marie gripes av panikk. For kort tid siden ringte moren hennes vettskremt og sa Utøya kunne være neste mål etter bomben i regjeringskvartalet.

Lisa Marie hadde roet ned moren. De var jo på sommerleir, på en øy. Alt går bra, betrygget hun moren.

Men nå skjønner hun at det ikke går bra i det hele tatt.

Så ser de en mann i politiuniform som skyter.

– Jeg var i sjokk, forteller Sofie.

– Vi så jo folk bli skutt.

Lisa Marie og Sofie ligger tett inntil hverandre under en av køyesengene i rommet. Helt stille.

– Nå kommer han!

Nå dør vi, tenker jentene under køyesengen.

Terroristen skyter gjennom døren og vinduene. Men han kommer ikke inn. Senere skulle Anders Behring Breivik fortelle at han var redd for å bli overmannet av dem som var der inne.

I flere timer lå Lisa Marie, Sofie og de andre og ventet på å bli drept. Foto: Privat

Noen timer senere stormer politiet skolestua. Synet av menn i uniform med maskingevær gjør dem vettskremte, forteller Lisa Marie.

– Tiden sto helt stille. Det var som om det gikk i en forferdelig sakte film.

Alt jentene vet, er at han som jaktet på dem hadde politiuniform.

fullskjerm neste På bussen til fergeleiet, tenker Lisa Marie og Sofie tilbake på da de ble kjørt fra Utøya til Sundvolden Hotell i 2011. Der ventet hundrevis av pårørende desperat på godt nytt om deres kjære. – Det var mange som var ganske skuffet, forteller Sofie. De visste at bussen med Lisa Marie og Sofie var den aller siste.

Mistet tilliten til samfunnet

– Det var vel det aller verste, at politiet var så skummelt, sier Lisa Marie.

Det tok lang tid å gjenoppbygge troen på godheten i samfunnet, forteller de.

– Det vil nok alltid være sånn at vi går litt i beredskapsmodus. Tilliten til samfunnet ble jo helt nedbrutt, sier Sofie.

Utenfor Domkirken tidligere i dag, kjente Sofie pulsen øke i møte med de blå politiuniformene. Så minnet hun seg selv om at de var der for å passe på at alt gikk riktig for seg.

Hvis en mann går bak Lisa Marie på butikken, er det første hun tenker: Ikke skyt meg!

Nå bor Lisa Marie på et småbruk i Trøndelag som hun kjøpte i 2020. – Det var helt utenkelig for meg at jeg skulle kunne være her uten noen andre, forteller Lisa Marie. Foto: Ole Martin Wold

– Vil ikke være offer

I årene etter terrorangrepet slet begge psykisk. Lisa Marie sa opp alle verv, Sofie tok en pause der hun var mindre aktiv i politikken.

– Det har vært vanskelig å prate om 22. juli. Det har vært veldig viktig for meg at jeg ikke blir definert som et offer, sier Sofie.

Ole Martin Wold I mange år etter terrorangrepet slet Lisa Marie med depresjon, posttraumatisk stress og angst. I 2014 sa hun fra seg alle politiske verv og var overbevist om at hun aldri skulle få et normalt liv igjen. I 2016 flyttet hun til Skottland for å studere. Hun ble der i fire år og fikk Norge på avstand. – Det var nok helt avgjørende for at jeg skulle få et så godt liv som jeg har nå, forteller hun. Småbruket er fra 1733. Her sover hun alene for første gang siden terrorangrepet i 2011.

Når de nå ønsker å snakke om det, er det fordi de mener det er viktigere enn noensinne at alle vet hva som skjedde den dagen.

– Det er derfor det er så viktig at Utøya ble bevart, at de fysiske arrene er der, sier Lisa Marie, som har reist rundt på skoler og pratet med barn om terrorangrepene.

– Jeg har snakket om 22 juli så mye at det ikke er så skummelt lenger. Nå eier jeg historien selv. Den er sterk, men den tar meg ikke tilbake til selve øyeblikket.