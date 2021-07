VAKSINESKEPSIS: Det er ikke bare tilgangen på vaksiner som fører til forskjeller mellom land i vaksineringen. Foto: VASSIL DONEV / EPA

Så store er vaksine-forskjellene: − Kanskje det største problemet vi står overfor

Forskjellene i folks holdning til å la seg vaksinere blir tydeligere – også mellom land i Europa.

Publisert: Nå nettopp

– Det er bekymringsverdig, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

Bergström forhandler om vaksinedoser på vegne av EU, og er også den som sikrer doser til Norge.

Forrige uke kom nyheten om at land som Norge kan få rundt 10 prosent ekstra Pfizer-doser i andre halvdel av juli, og rundt 15–20 prosent ekstra i august – avhengig av at land som Romania stopper Pfizer-importen til seg, ifølge Bergström. Men det er ikke noe han jubler over.

– Det blir et problem hvis du får en dekning på 25 – 30 prosent i visse land. Det er Romania, Bulgaria og noen land til som har lav dekning, sier han.

– Det er klart at det er et problem fra et smittespredningsperspektiv.

Ulik oppslutning

For mens 57,1 prosent av befolkningen i Norge har fått minst én vaksinedose ifølge VGs tall, er tallet fra Romania 25 prosent. Bulgaria har klart lavest vaksinedekning i EU med bare 14,6 prosent.

Hvorfor? Én av grunnene til lav vaksinedekning er høy vaksineskepsis. Noen EU-land satset også først mer på AstraZeneca-vaksinen, som er enklere å distribuere, fremfor å kjøpe opp sin fulle andel av Pfizer og Moderna.

VAKSINERT: Bulgarias helseminister Kostadin Angelov fikk andre dose i Sofia, Bulgaria, den 18 januar. Foto: STOYAN NENOV / REUTERS

Mens EUs mål er at 70 prosent av befolkningen i EU/EØS-landene skal ha blitt vaksinert i sommer, ligger Bulgaria an til å nå dette nivået først i 2022 med dagens tempo, skriver Politico.

Romania lå lenge godt an, men nå har det altså stoppet opp. Leder for vaksinasjonsprogrammet i landet, Valeriu Gheorghita, sier til Euronews at det nå ser ut til at de som har vært overbevist over fordelene ved å la seg vaksinere nå har blitt vaksinert.

Vaksineringen har også sakket fart i Frankrike den siste tiden – men der har minst 52,2 prosent fått første stikk.

Hvor er flest skeptiske? I en undersøkelse fra I en undersøkelse fra Eurofund i mai svarte over 60 prosent at de ville ta vaksinen i alle EU-land i Vest-Europa bortsett fra i Frankrike (48.7 prosent) og Østerrike (56.8 prosent). I Bulgaria svarte flest at det var lite eller svært lite sannsynlig at de ikke ville ta vaksinen – hele 61 prosent. Flest var positive Norden og EUs middelhavsland.

MYE SKEPSIS: Frankrike er blant landene i Vest-Europa med størst vaksineskepsis. Bildet viser et vaksinesenter i Garlan vest i landet. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Serbia – som har kjøpt vaksiner fra Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, og Sinopharm – lå tidligere på annenplass i vaksineringen i Europa, kun slått av Storbritannia. Men så bremset det kraftig opp – nå ligger de på 32. plass med 39,6 prosent som har fått første dose, ifølge VGs oversikt.

Det førte til at president Aleksandar Vucic lovet penger til de som lot seg vaksinere i mai – og i en periode fra slutten av april ønsket de vaksineturister velkommen til landet.

VAKSINEKØ: Bildet fra 6. mai viser personer som venter på å få et stikk – og å kunne bli en av 100 personer som får utdelt handlekuponger – i kjøpesenteret Usce i Beograd i Serbia. Foto: Darko Vojinovic / AP

Bergström håper spredningen av delta-varianten snur utviklingen, og gir en fornyet motivasjon for å la seg vaksinere.

– Men fremfor alt er det kjempeviktig mot delta at man lar seg vaksinere, at man får begge dosene og ikke tror at én dose holder, og at man ikke forsinker den andre dosen for mye.

Flere innleggelser i USA

Bergström mener Europa bør lære av USA. Der har også vaksineskepsis satt tydelige spor i form av ulik vaksinasjonsdekning i delstater og fylker.

– Noen kommer opp i 80–90 prosent dekning, mens andre stopper på 30, sier han.

Ifølge CDCs tall er nesten alle coronadødsfall og sykehusinnleggelser i USA nå blant ikke-vaksinerte. Samtidig øker spredningen av delta-viruset, og ifølge New York Times’ oversikt har sykehusinnleggelsene økt med 16 prosent de siste 14 dagene.

«Ikke overraskende er 2/3 av fylkende med vedvarende smitteøkning i delstater med lav vaksinedekning. Men det at vi ser en økning i fylker også i delstater med høy dekning er bekymringsverdig! Alle steder der det finnes lommer med lav dekning er utsatt for risiko!» skriver Dr. Jennifer Nuzzo ved Johns Hopkins Center for Health Security på Twitter.

I Norge har over 90 prosent takket ja – det var til og med mer enn FHI hadde regnet med.

Men Steinar Madsen i Statens legemiddelverk deler Bergströms bekymring:

– Vaksineskepsis, og avtagende vaksinering i mange land er kanskje det største problemet vi står overfor – og selvfølgelig også tilgangen på vaksiner til land i hele verden, sier han til VG.

DØR TIL DØR: Frivillige går dør til dør for å nå ut med informasjon om en planlagt vaksine-dag i Birmingham, Alabama, i slutten av juni. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / AFP

Kommer oppdaterte vaksiner

Når viruset får spre seg mer, øker det risikoen for nye mutasjoner. Men helsemyndighetene er sterkere stilt for å komme det i møte, med en flere forskjellige vaksiner som også kan «tweakes» mot nye varianter.

Kontraktene EU tidligere har signert med blant annet Moderna og Pfizer inneholder opsjoner for oppdaterte vaksiner. I tillegg kommer det flere vaksiner til høsten enn noen av de europeiske landene vil komme til å få bruk for.

Det kommer også stadig mer kunnskap om at vaksinene på markedet beskytter mot alvorlig sykdom, også når det gjelder mutasjonene som er i omløp.

– Det er forskning på gang i alle de store firmaene som leverer vaksiner eller har vaksineutvikling. De ser på hva man skal gjøre med situasjonen når du får en økende forekomst av varianter, sier Madsen i Legemiddelverket.

– Men som sjefen i WHO sier – vi er ikke kvitt pandemien før alle er vaksinert.

Selv hvis vaksineringen tar seg opp der flere nå takker nei eller vil vente, er det en lang vei å gå før hele verden har kommet langt nok. Forskjellene i tilgangen på vaksiner er også store mellom land og verdensdeler.

Se hvilke land som har kommet lengst i tabellen under: