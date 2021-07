UØNSKET: Pukkellaksen er fremmed fiskeart i Norge, og myndighetene ønsker å holde den vekke fra norske elver. Foto: Hallgeir Vågenes

Uønsket pukkellaks invaderer Finnmark: − En massakre

VESTRE JAKOBSELV (VG) Aldri før har Finnmark hatt mer av den beryktede pukkellaksen. Den kan ifølge Miljødirektoratet gjøre stor skade – og de har kalt tilbake folk fra ferie for å håndtere en invasjon de ikke var forberedt på.

VG har vært med Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening på et trolig fåfengt forsøk på å stanse pukkellaksen ferd opp elven for å gyte.

95 prosent av all laksen som ble funnet i laksetrappen mens VG var med, var den uønskede pukkellaksen.

Pukkellaksen er en fremmed fiskeart i norske elver, satt ut av Russland i flere omganger for å brukes som matfisk. Den er også kjent som både stillehavslaks og russelaks – men går som regel under betegnelsen pukkellaks, grunnet den distinkte pukkelen den utvikler på ryggen.

LAKSEMEKKA: Den vanlige norske atlanterhavslaksen har fått selskap av tusenvis av pukkellaks Vestre Jakobselv. Enkelte plasser står pukkellaksen hundrevis på hundrevis samlet i elven. Foto: Hallgeir Vågenes

– Det er nå invasjonen begynner

Pukkellaksen er regnet av Miljødirektoratet som skadelig for fiskebestanden norske elver. Og aldri har det vært mer av laksen i Finnmark enn i sommer.

– Man snakket om en invasjon av pukkellaksen i 2017 og i 2019. Men det var ingenting sammenlignet med hva vi ser nå. Det er nå invasjonen begynner. Og vi har sett så sinnssykt mye laks at vi ikke får gitt bort alt som hundefôr engang, sier Vidar Isaksen.

Han er daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening. Foreningen jobber nå på spreng for å fjerne den uønskede pukkellaksen fra elven. Selv tror han at det er for sent å stoppe laksen som allerede har fått, av mangel på bedre ord, fotfeste i flere av elvene i Finnmark.

PUKKEL: Pukkelen har her begynt å utvikle seg på laksen Vidar Isaksen viser fram. Pukkellaksen gjenkjennes også av prikkene på halefinnen. Foto: Hallgeir Vågenes

God matfisk – til den plutselig ikke er det

Den omstridte fisken er regnet som en god matfisk fram til den får gytedrakt. Isaksen synes sågar den smaker bedre enn atlanterhavslaksen. Likevel tas det nå opp så store mengder at fisken brukes som hundefôr, krabbeagn og til hvem enn som vil hente den.

Den lever kun i to år. Om sommeren i sitt andre leveår kommer den opp i elvene for å gyte. Deretter dør fisken.

– Så alle de tusen laksen som går opp i elven nå, den dauer og råtner. Du kan bare tenke deg hvordan det ser ut når tonnevis av råtten pukkellaks renner ned og forurenser elvene. Og vi aner ikke hvilke konsekvenser så stor bestand av pukkellaksen vil ha på økosystemet i elven, sier Isaksen.

FORVALTEREN: Vidar Isaksen bruker enormt med tid og ressurser på å rense Venstre Jakobselv for pukkellaks. Foto: Hallgeir Vågenes

– Den svømmer rundt mens den forfaller, til den plutselig dør. Den siste tiden svømmer den rundt med bein stikkende ut. Det er grunnen til at noen bare kaller den «zombielaks» sier Isaksen.

Fungerende seksjonsleder Lovise Marie Vårhus på fiskeseksjonen i Miljødirektoratet vil også pukkellaksen til livs:

– Pukkellaksen kan ha negativ påvirkning på naturlig forekommende arter i vassdrag og sjø, sier hun.

FYSISK ARBEID: Røkting av pukkellaks kan ta flere timer, alt ettersom hvor mye laks som kommer. Denne laksetrappen har den siste uken måtte tømmes to ganger i døgnet. Foto: Hallgeir Vågenes

Måtte kalle inn folk fra ferie

Til tross for at Miljødirektoratet i år har lansert en plan for å stanse pukkellaksen, har de ikke vært forberedt på mengden pukkellaks som kommer opp elvene i nord i sommer.

– Vi visste at det skulle bli en del, men dette har vi ikke vært forberedt på. Vi har vært nødt til å kalle folk inn fra ferie for å finne en løsning, sier Vårhus i Miljødirektoratet.

Ikke forberedt: Miljødirektoratet seksjonsleder Lovise Marie Vårhus forteller at mengden pukkellaks har kommet overraskende på dem. Nå jobber de for å håndtere situasjonen. Foto: Privat

Mener den kan gjøre stor skade

Miljødirektoratet mener at pukkellaksen kan gjøre stor skade på andre fiskearter i norske elver og biologisk mangfold. De jobber derfor sammen med lag og foreninger for å få tatt ut mest mulig av fisken.

Deriblant med Vestre Jakobselv jakt- og fiskeforening. Men det er et enormt arbeid, og de 100.000 kronene de har fått fra Miljødirektoratet for å stanse pukkellaksen er for lengst brukt opp, og mye av arbeidet har basert seg på frivillighet og dugnad fra lokalbefolkning og medlemmer.

– Men myndighetene kan ikke basere seg på dugnad for å stanse invasjonen av flere tusen laks i elver over hele Finnmark. Vi trenger flere midler, og flere folk for å ta ut laksen, sier Isaksen.

Vårhus i Miljødirektoratet forteller at de nå ser på mulighet for å gi ytterligere tilskudd til lag og foreninger som jobber med røkting av laksen.

– Og vi må virkelig få rose det arbeidet de gjør.

KLAR FOR PLUKKING: Her er en av kummene u laksetrappen, etter at vannstanden er senket. Kort tid etter, var foreningen i gang med å ta ut pukkellaksen. Foto: Hallgeir Vågenes

Tre metoder mot pukkellaks

Isaksen forteller at de har tre ulike måter å ta ut pukkellaksen:

Fiske med garn i elven.

Fiskefeller

Uttak fra laksetrapp

VG får være med på uttak av pukkellaks i en laksetrapp. Der anslår de at 95 prosent av all laksen som er i laksetrappen er pukkellaks. Kun 5 prosent er den «vanlige» norske atlanterhavslaks.

PUKKELLAKSENS SISTE VASSDRAG: Pukkellaksen som kommer opp i denne laksetrappen får et ublidt møte med representantene fra Vestre Jakobselv jakt- og fiskeforening. Foto: Hallgeir Vågenes

Laksetrappen – pukkellaksens siste stoppested

En laksetrapp er en konstruksjon laget for å hjelpe laks opp i vassdrag. Men den kan også sperres. Da senkes vannstanden, og fisken kan tas ut med håv – eller for de aller best drevne pukkellaksrøkterne – med nevene.

Deretter knekkes nakken på fisken eller knuses hodet, slik at den dør momentant – før neste pukkellaks hentes opp. Slik foregår uttaket i timevis, alt ettersom hvor mye pukkellaks som er hentet opp.

Trappen bør ideelt sett tømmes to ganger daglig. Når VG blir med blir det tatt opp 221 pukkellaks. To dager etter er antallet allerede steget drastisk, og 1041 laks er tatt opp. Dagen etter er tallet økt ytterligere til 1090 pukkellaks.

Og det er kun på ett sted i elven.

Pukkellaksen gjenkjennes blant annet ved at den er svart inne i munnen. I tillegg utvikler den en pukkel på ryggen når den går opp i elva for å gyte. Foto: Hallgeir Vågenes

– Litt av en massakre

– Det er litt av massakre, sier Rune Muladal, før han tørker vann, svette og lakseblod fra pannen.

Muladal er daglig leder i Naturtjenester i nord -forsknings- og konsulentselskap som jobber med naturmiljø i Barentsregionen. Muladal har jobbet med pukkellaks i årtier.

– I Finnmark har man ikke sett mer pukkellaks på de 50 årene den har vært satt ut i Russland.

POTENSIAL: Rune Muladal mener pukkellaksen er en råvare som burde bli bedre utnyttet enn den er i dag. Foto: Hallgeir Vågenes

Muladal mener fisken er en god ressurs – men som ikke utnyttes i dag. Han mener det er et potensial for kommersiell utnyttelse, noe som også kunne bidratt til å dempe bestanden og trykket på elvene.

– Jeg vil ikke se på den som en trussel, og der er det faglige uenigheter, sier han.

Han sier at den gyter i midten av august, mens atlanterhavslaksen gyter i september og oktober – og at de dermed ikke konkurrer om gyteplasser.

– Men det er en fremmed art, og det ønsker man ikke i norsk natur, i henhold til norsk naturmangfoldslov. Det er en føre var-tilnærming. Han understreker samtidig at pukkellaksen er den mest tallrike laksen i verden. Den holder hovedsakelig til i stillehavsområdet, hvor den har langt større kommersiell verdi.

FOR MYE: Det har vært for mye pukkellaks, slik at flere foreninger sliter med å finne ut hvor de skal gjør av all laksen de tar ut av elvene. Foto: Hallgeir Vågenes

Tillatelse til å dumpe i havet

Mengden pukkellaks har også gitt et nytt problem i år – foreningene vet ikke hvor de skal gjøre av den. Isaksen forklarer at de gir bort så mye de klarer, men at det likevel blir for mye laks.

– Dette har ikke vært en utfordring i tidligere pukkellakser, og man har hatt lokale løsninger. Men med den mengden pukkellaks som kommer inn i vassdragene nå, ser vi at kapasiteten på disse løsningene er brukt opp.

Hun forteller at de har måtte laget en midlertidig nødløsning:

– I samarbeid med Finnmarkseiendom, som forpakter mange av elvene i Finnmark, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har det derfor blitt gitt tillatelse til å dumpe laksen i sjøen, som en midlertidig løsning sier Vårhus i Miljødirektoratet.