GAFFA-TAPE: Dette er hjelmen som Politiets utlendingsenhet brukte på vrange fanger. Den var ulovlig. Foto: Spesialenheten for politisaker

Utlendingspolitiet lammet fange med denne ulovlige spesialhjelmen

I en rapport kommer det frem at Politiets utlendingsenhet (PU) hadde praksis for å påsette personer, som motsatte seg retur til hjemlandet, en gjentapet kampsporthjelm og ørepropper.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Hjelmen var tapet med gaffatape som dekket åpningen over ørene og visiret foran ansiktet, med unntak av et felt med luftehull

Ifølge Spesialenhetens avgjørelse fra 2019 ble en mann, som skulle uttransporteres til Somalia i september 2017, påsatt hjelmen etter at han var forsøkt uttransportert to ganger tidligere. Øreproppene hindret ham fra å høre, og hjelmen hindret ham fra å se.







Han ble også påsatt såkalt bodycuff, før han ble tatt ut av sikkerhetscellen og ført til flyplassen.

«Han ble ført rundt i et kontorbygg/gjennom dører og ganger, opp og ned trapper, før han ble ført ut i bilen og kjørt til flyplassen. Det ble lagt til grunn at han også ble ført opp en trapp ute på flyplassområdet.»

Spesialenheten la til grunn at formålet med alt dette var å desorientere mannen.

les også Tvunget til å bruke tapet hjelm og ørepropper under uttransportering

100 000 kroner

Hjelmen skal ha vært på fra cirka klokken 07.30 til takeoff klokken 12.

Spesialenheten skriver i sin avgjørelse at personen ved to foregående forsøk på uttransport hadde satt seg kraftig til motverge på vei inn i flyet og at uttransportene dermed måtte avbrytes. Under forsøket da hjelmen ble tatt i brukt, forholdt personen seg rolig, og uttransporten gikk som planlagt, står det i avgjørelsen.

VG omtalte avgjørelsen da den forelå sommeren 2019, men det er først nå hjelmens utseende og andre detaljer blir kjent.

I 2017 varslet PU selv til Spesialenheten om at det var brukt ulovlige maktmidler. I 2019 ble de ilagt foretaksstraff på 100 000 kroner for grov uaktsomhet tjenestefeil. Spesialenheten skriver at grovheten ble forsterket av at maktmiddelet var svært inngripende og at det ble brukt over tid.

Fire personer fra PU var mistenkte etter hendelsen, men sakene mot dem ble henlagt.

SIKKERHETSCELLE: Slik så sikkerhetscellene på Trandum ut i 2009. Foto: Kristian Helgesen

Åpen praksis

Ifølge Spesialenheten hadde det utviklet seg en åpen og regulert praksis for bruk av hjelmen, og at dette hadde vært «nokså vanlig» å bruke, særlig under uttransportering av utagerende personer.

Man mente det var kritikkverdig at det hadde utviklet seg metodebruk på siden av foreliggende regelverk uten ledelsens viten.

Spesialenheten fikk ikke brakt på det rene i hvor stort omfang hjelmen var brukt, noe som skyldes manglende rutiner for rapportering og kontroll med bruk av metoder og maktmidler under uttransport.

Det ble lagt til grunn at det var stort press på tjenestepersonene for å få gjennomført oppsatte utreiser, og at det hadde vært økt fokus på å gjennomføre uttransporter innenfor gitte økonomiske rammer.

Tar avstand

Enhetsleder for Fellesenhet for operativ tjeneste og retur, Snorre Øynes, sier PU tar avstand fra behandlingen som er utvist overfor utlendingen.

– PU valgte å vedta forelegget fra Spesialenheten, fordi vi anerkjenner at vi har et objektivt straffansvar for våre medarbeidere, sier Øynes.

– Hva lærte man av den foretaksstraffen? Og hva tenker PU selv om denne praksisen med bruk av hjelm?

– Denne saken representerer en uakseptabel misbruk av makt og brudd på lover, instrukser og akseptert praksis. Utlendingen som ble uttransportert ble med viten og vilje påført en hjelm – som aldri har vært regulert som bruk av maktmiddel i PU – med den hensikt å gjøre det vanskeligere for ham å orientere seg om tid og sted.

– Vi beklager at denne maktmisbruken har forekommet, og vi har i ettertid gjennomgått våre rutiner og retningslinjer for å fange opp brudd på gjeldende regler for bruk av maktmidler, sier Øynes.

Han sier det er gjort funn i Spesialenhetens ettforskning som dessverre tilsier at det har vært andre tidligere enkelttilfeller med bruk av hjelm.

– Disse tilfellene har så vidt jeg vet ikke blitt gjort kjent for PUs ledelse, og derfor har heller ikke Spesialenheten blitt underrettet. I denne saken var det PU selv som underrettet Spesialenheten om forholdet da vi ble kjent med det som etter vårt syn var brudd på retningslinjer for bruk av maktmidler under uttransport, sier Øynes.