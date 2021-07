REAGERER: Erik Sæter t.v.(her fotografert med broren Erlend Elias Bragstad t.h.) synes ikke noe om reduseringen i antall elsparkesykler i Oslo. Bragstad har selv uttalt at han synes reglene er tåpelige, til Dagbladet. Foto: Berit Roald / NTB

Ut mot elsparkesykkel-regler

– Det er vårt eget ansvar hvilken risiko vi setter oss i, mener influencer Erik Sæter. Han er ikke fornøyd med Oslo kommunes nye tiltak mot elsparkesykkel-ulykker.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag vedtok byrådet i Oslo å stenge utleie av elektriske sparkesykler fra klokken 23 til klokken 05 hver natt hele uken. Det settes også et tak på 8000 elsparkesykler i hovedstaden, opplyser kommunen i en pressemelding. Det er 68 prosent færre enn i dag.

Mange har blitt skadet i elsparkesykkel-ulykker i Norge, noe som har resultert i kraniebrudd, koma og ødelagte tenner.

Men influencer Erik Sæter er ikke glad for de nye reglene. Da vedtaket kom delte han en story på Instagram om misnøyen.

– Det er flere problemer knyttet til bruk av elsparkesykkel, men et de facto forbud er ikke løsningen, skrev Sæter på Instagram.

– Fjerner tilbudet

Reglene som trer i kraft i starten av september gjør det ikke forbudt å kjøre elsparkesykkel, men strammer altså kraftig inn på bruk og tilgjengelighet.

For Sæters del er det ikke nattestengningen som er problemet, men at det skal reduseres kraftig i antall sparkesykler tilgjengelig i byen.

– I stedet for å være løsningsorienterte og se på hvordan man kan redusere skader knyttet opp til elsparkesykkel-kjøring fjerner man i praksis tilbudet, mener han.

SKEPTISK: De nye reglene for elsparkesykler er ikke utelukkende positive, mener Erik Sæter. Han er riktignok ikke imot nattestengning. Foto: Privat / Skjermdump fra Instagram @eriksaeter

Sæter ble først kjent da han deltok i Paradise Hotel i 2018. Siden har han vært med på Farmen Kjendis og laget podkast med broren Erlend Elias Bragstad. Nå er han igjen aktuell på Paradise Hotel.

Bragstad har uttalt at han synes reglene om maks 8000 elsparkesykler er tåpelige, til Dagbladet.

I tillegg til å være kjent som influencer og realityprofil, studerer Sæter statsvitenskap og tar master i offentlig forvaltning og politisk økonomi.

– Jeg er for at staten skal beskytte oss også fra egen dumskap når det blir for ille, presiserer Sæter. Det er hovedsaklig reduseringen i antall sparkesykler han reagerer på.

Føler seg mindre trygge uten elsparkesykler

I sommerhalvåret er elsparkesyklene Sæters foretrukne fremkomstmiddel i byen.

– Det sparer meg for uhorvelig mye tid og penger.

– Det finnes andre tilbud som bysykkel, nattbusser og taxi. Kan ikke disse være et like godt tilbud som elsparkesykkel?

– Det er selvfølgelig av naturlige årsaker ofte ikke like fristende å sykle fra Torshov til Frogner, eller betale 300 kroner for taxi. Man kan sykle når man har tid, og ta taxi når man har råd, men det betyr ikke at elsparkesykkel ikke bør eksistere.

SLUTT PÅ DETTE: I nattetimene blir det ikke lenger mulig å bruke elsparkesykler, når de nye reglene trer i kraft i starten av september. Foto: Fredrik Solstad / VG

Også youtubere som Nellie Krokstad og Tina Mondelia har uttrykt sin misnøye rundt de nye reglene for sparkesykler.

Til sine instagramfølgere delte Krokstad at hun absolutt ikke var glad for de nye sparkesykkel reglene.

– Det er så mange som trenger dette for å føle seg trygg på vei hjem.

Mondelia skrev til sine følgere at hun føler seg mye mer bekvem med å komme seg hjem om kvelden på grunn av elsparkesykler. Hun har også snakket med NRK om bekymringene rundt de nye reglene.

Helse og sikkerhet først

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav forstår at elsparkesykkelen for mange har vært et positivt transporttilskudd.

– Men oslofolks helse og sikkerhet kommer først. Når helsevesenet roper varsku, på grunn av den kraftige økningen i antall alvorlige ulykker, spesielt på nattetid, må vi lytte og ta det på alvor.

SKAL EVALUERES: Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav forteller at forskriften for elsparkesyklene skal evalueres underveis. Foto: Hanna Johre / NTB

Stav sier det skal være trygt å bevege seg i Oslos gater, men at nær 25.000 elsparkesykler i byen skaper kaos og dårligere fremkommelighet for andre.

– Vi må finne løsninger som er tryggest mulig for flest mulig, og vi må prøve oss fram for å finne de beste løsningene.

Forskriften som nå er vedtatt skal evalueres, og vil kunne endres basert på erfaringene som gjøres etter at tiltakene settes i gang, opplyser Stav.