FHI om smitteøkningen: − Mindre alvorlig enn for noen måneder siden

Tirsdag ble det registrert 475 nye smittetilfeller i Norge – det høyeste antallet siden 26. mai. Men økende smittetall betyr ikke nødvendigvis strengere nasjonale tiltak, ifølge FHI.

– Vi forventet at antallet smittede ville øke når Delta-varianten overtok siden den har større spredningsevne. Vi ser dels en del tilsynelatende sporadiske tilfeller i mange kommuner og enkelte større utbrudd, som i Ålesund, Ørsta og Volda, skriver Preben Aavitsland, overlege ved FHI i en e-post til VG.

Nasjonalt har smittetrenden vært stigende siden 26. juli, ifølge VGs oversikt. 43 kommuner har nå stigende smittetrend.

Ifølge Aavitsland er det særlig blant unge, uvaksinerte voksne at epidemien spres nå.

– Den drives av mye sosial kontakt på private fester, på serveringssteder og i hjemmet, skriver han.

Samtidig som at smittetallene stiger, holder antallet sykehusinnlagte seg stabilt: Nå er det 19 personer innlagt på sykehus med coronavirus. Fem personer får intensivbehandling, hvorav tre er på respirator.

Antallet innlagte har ikke vært på et lavere nivå siden september i fjor.

– Nesten alle eldre og kronisk syke, altså de som særlig er utsatt for alvorlig coronasykdom, er beskyttet gjennom vaksinasjon. Det gjør at et høyere smittetall nå er mindre alvorlig enn for noen måneder siden, sier FHI-overlegen.

Likevel bør ikke smittetallene bli for høye, ifølge Aavitsland:

– Over tid kan høy smittespredning i samfunnet ramme også sårbare grupper, så vi ønsker på ha epidemien under kontroll.

– Vurderer aldri smittetallet alene

Per nå har 67 prosent av befolkningen nå fått minst én vaksinedose, mens 34 prosent er fullvaksinerte.

Derfor anbefaler ikke helsemyndighetene inngripende tiltak til tross for mer smitte i samfunnet:

– Utstrakt immunitet i befolkningen gjør at utbrudd lettere bringes under kontroll, og at få blir alvorlig syke. Det er antagelig mindre forholdsmessig nå å opprettholde et såpass inngripende tiltak som streng karantene for alle nærkontakter, skriver FHI i sin siste risikovurdering som kom forrige mandag.

– Tiltakene må stå i forhold til trusselbildet. Vi vurderer aldri smittetallet alene, men ser også på antallet sykehusinnleggelser, som foreløpig er stabilt, sier Aavitsland.

– De viktigste tiltakene skjer ute i kommunene: vaksinering, testing og smitteoppsporing. I tillegg må folk fortsatt følge rådet om å holde seg hjemme ved symptomer. Hos unge voksne kan de første symptomene – altså hodepine, sår hals, feber, hoste, rennende nese – være ganske milde. Kommuner som opplever større utbrudd, kan vurdere lokale tiltak rettet mot der smitten foregår.