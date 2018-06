SAVNET: Truls Johansen (23) har vært savnet fra Øksnes i Vesterålen siden 15. juni. Dette bildet er tatt av Johansen den 1. mai i år. Foto: Svein-Arne Nilsen, Øksnesavisa

«Enormt engasjement» for å finne savnede Truls Henrik Johansen (23)

Publisert: 24.06.18 21:21 Oppdatert: 24.06.18 21:53

Tre menn er siktet etter at Truls Henrik Johansen forsvant på havet utenfor Øksnes i Nordland 15. juni. Lokalbefolkning og letemannskaper gir ikke opp å finne ham.

– Det er et enormt engasjement i lokalsamfunnet. Vi er veldig takknemlig for den frivillige innsatsen. Det er prioritet nummer én for både politi og de pårørende at vi klarer å finne han, sier innsatsleder Jørn Karlsen til VG.

Siden forsvinningen har det vært leteaksjoner hver dag. I går ble det gjennomført strandsøk langs fire mil på fastland og øyer med over 20 personer fra Røde Kors, i tillegg til at 50 frivillige stilte opp.

– Det har vært enorm aktivitet. Vi har også hatt åtte-ni lettbåter som har deltatt som støtte for de forskjellige letelagene. Parallelt med båten jeg leder, har vi «Gunnerus», et forskningsfartøy som skanner havbunner og går ned med ROV (førerløs miniubåt, red.anm.) om de ser noe interessant, sier Karlsen.

Søndag fortsatte «Gunnerus» søkene.

Dykking i tareskog

Dykkerne lette i et område med tareskog, der det ikke er mulig å komme til med ROV, men det var ikke gjort noen funn da søket ble avsluttet i 21-tiden. Mandag skal politiet beslutte hvordan det videre arbeidet skal foregå.

– Vi føler at vi har søkt overalt langs land, holmer og skjær. Vi er litt i villrede på hva vi kan gjøre videre. Vi tar en gjennomgang og kvalitetssikring av stedene vi har søkt i morgen. Så får vi ta en vurdering da, sier Karlsen.

Familien takker frivillige

Familien ønsker ikke å uttale seg i dag, men Øksnesavisa skrev torsdag at faren Yngve Larsen var med i leteaksjonen.

– Det vil bety mye å ha en grav å gå til, sa Larsen til avisen.

– Å se hvor mye folk som gikk langs fjæra, og alle båtene som lette, det var fantastisk å se på, sa Larsen videre.

Til havs midt på natten

Det var natt til 15. juni at den 23 år gamle fiskeren Truls Henrik Johansen ble med tre andre menn ut i båt fra Øksnes Vestbygd. De fire mennene var fordelt på to båter.

Tidsrommet politiet ønsker informasjon om er mellom kl. 02.00 og 05.00 natt til 15. juni. Begge båtene gikk på skjær, men kom seg løs, ifølge Øksnesavisa.

To menn i den ene båten ble plukket opp kl. 04.15, mens tredjemann i den andre båten rundt klokken 05.00. Ifølge lensmann Johnny Holen fortalte tredjemann at han hadde hatt en person til båten – Truls Henrik Johansen.

De hadde begge havnet i vannet, ifølge forklaringen, men Johansen hadde ikke kommet seg opp igjen, og i stedet forsvunnet i vannet før han fikk anledning til å hjelpe.

Siktet

Alle de tre som var med Johansen er nå siktet i saken . Politiet siktet to av dem for å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, mens den tredje ble siktet for uaktsomt drap.

– Grunnlaget for siktelsen er forklaringer gitt til politiet og observasjoner gjort under redningsaksjonen, seksjonsleder for etterforskning i Nordland Politidistrikt, Anne Margrethe Kleczka, til Vesterålen Online.

Til NRK uttalte hun at politiet mener de tre siktede «har informasjon som kan forklare oss hvorfor vi ikke finner den savnede».

Kripos gir nå bistand til etterforskningen.

Fengslet

Ifølge Vesterålen tingrett var det imidlertid ikke grunnlag for å sikte mannen for uaktsomt drap, men han ble likevel varetektsfengslet i fire uker.

De to andre ble ikke fengslet av tingretten. Politiet har anket dette og de to mennene er i varetekt inntil lagmannsretten har behandlet anken.

John Petter Karlsen forsvarer den siktede som ble varetektsfengslet.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld. Han samarbeider med politiet og forklarer seg overfor dem, sa Karlsen til VG på torsdag.

De to andre som er siktet i saken nekter også straffskyld.