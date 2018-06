FÅR KRITIKK: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Her på et bilde fra desember i fjor. Foto: Trond Solberg, VG

Mælands «Finnmarks-lov» får kritikk: – Rå overkjøring

NTB

Publisert: 21.06.18 17:01

Kommunalminister Monica Mælands (H) raske forskriftsendring om sammenslåing av Troms og Finnmark uten deltagelse fra finnmarkingene møtes av skarpe reaksjoner.

Under en halv time etter at fylkestinget i Finnmark sa nei til å delta i nemnda som skal forberede og gjennomføre sammenslåingen med Troms, varslet Mæland at hun endrer bestemmelsene om nemndas sammensetning.

Ved å justere på antall medlemmer fra hvert av fylkene vil nemnda være beslutningsdyktig selv om ingen fra Finnmark deltar i det videre arbeidet.

– Udemokratisk

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier til NTB at Mæland spiller et oppsiktsvekkende høyt spill.

– En slik knebling av Finnmark er udemokratisk og må jo være en politisk behandling, sier hun.

Vassvik mener også at det er tvilsomt om Mælands forskrift er juridisk gyldig.

– Vi stiller et stort spørsmål ved om en slik nemnd som kun består av eventuelle møtende fra Troms, vil ha gyldighet. Finnmark har ikke godkjent fullmakter og ikke avgitt noen myndighet. Jeg stiller derfor et stort spørsmål ved om nemnda kan fatte bestemmelser som gjelder Finnmark, sier fylkesordføreren til NTB.

Med nei til sammenslutningen fra 87 prosent i folkeavstemningen i mai mente flertallet i fylkestinget med Ap, SV, Senterpartiet og MDG at de ikke hadde mandat til å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede og gjennomføre fylkessammenslåingen.

Overkjøring

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Mæland overkjører en hel landsdel.

– Usikkerheten er også i ferd med å spre seg til Troms. Mæland skaper en splittelse i nord som ingen er tjent med. Dette trenger hverken Finnmark eller Troms. Hennes oppførsel vil bare gjøre opprøret sterkere, og vil absolutt ha motsatt effekt av det hun ønsker å oppnå, sier Vedum til NTB.

Finnmarks stortingsrepresentant Geir A. Iversen fra samme parti mener Mæland mangler lovhjemmel.

– Dette er rå overkjøring. Vi bor fortsatt i et demokrati, ikke et diktatur. Statsråden har ikke lovhjemmel for det hun nå gjør, mener Iversen.

Troms alene

– Departementet endrer i dag sammenslåingsforskriften, slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall, sier Mæland i en pressemelding.

Troms får 19 medlemmer, og Finnmark får 9 medlemmer i nemnda. Forutsatt at Troms-delegatene stiller, innebærer det at over halvparten av medlemmene deltar i arbeidet, selv om hele finnmarksbenken skulle utebli.

Mæland hadde forskriften klar i skuffen allerede før fylkestingsmøtet startet.

– Forskriften blir fastsatt etter at Finnmark fylkesting i dag har vedtatt ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, opplyser hun i pressemeldingen.

Utsetter møte

Samtidig utsetter Mæland det første møtet i nemnda som etter planen skulle vært holdt allerede fredag. Det skjer etter et ønske fra politisk hold i Troms.

– De ønsker å sette seg inn i den nye forskriften. Det har jeg stor forståelse for. Jeg har derfor besluttet å avlyse det planlagte møtet fredag og kaller i dag inn til et nytt møte 13. august, sier Mæland.

Statsråden legger til at både hun og Troms gjerne skulle hatt med Finnmark i det videre arbeidet.