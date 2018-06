Skoleelev pågrepet etter han sendte våpenvideo

Publisert: 18.06.18 17:31

INNENRIKS 2018-06-18T15:31:23Z

Politiet i Nordland pågrep og beslagla flere våpen hjemme hos en ungdomsskoleelev etter at han sendte våpenvideo til medelever.

Ifølge politiet var det ikke snakk om direkte trusler, men de opplyser at videoene kunne oppfattes som truende. I den ene videoen, som VG har sett, viser gutten fram en pistol og ammunisjon og gjør et avtrekk med tomt magasin. Han sier ikke noe.

Etter at videoen ble spredt, ble gutten pågrepet i forrige uke.

– Vi har hatt en aksjon hvor en gutt ble pågrepet. Politiet fikk raskt kontroll på våpnene og vedkommende blir fulgt tett opp av fagfolk. Han er nå på en institusjon og befinner seg ikke i lokalmiljøet, sier en politioverbetjent i det aktuelle politidistriktet til VG.

Han opplyser at politiet ikke var bevæpnet da de tok seg inn i boligen.

– Våpnene var ikke stjålet og de var ikke hans. Våpnene er nå i politiets forvaring, sier politioverbetjenten. Han forteller at de også beslagla ammunisjon.

De andre videoene det er snakk om inneholder, ifølge politiet, ikke våpen.

– Vi oppfattet ikke videoen som en direkte trussel, men skjønner at en del som fikk den tilsendt, kunne oppfatte det sånn, sier politioverbetjenten om våpenvideoen.

– Trygt å sende barna på skolen

– Kommunen ved rådmannen og skolens rektor og ledelse er godt orientert om saken og informert underveis. Vi ønsker ikke å skape frykt blant elever og foreldre og det er trygt å sende ungene til både skolen denne uken og skoleavslutningen.

– Hva har dere gjort for å ivareta dem som har følt seg truet?

– Vi har vært i dialog med flere av dem, men vi oppfatter ikke dette som direkte trusler mot enkeltpersoner. Politiet har kontroll på situasjonen, sier politioverbetjenten.

Rektor ved den aktuelle ungdomsskolen sier til VG at eleven er tatt hånd om, og at skolen i samråd med politiet og andre instanser er kommet til at det er trygt for alle på skolen.

– Vi har sendt ut informasjon til foresatte om at det har vært distribuert en film med skremmende innhold, sier rektoren til VG. Dette ble gjort i forrige uke.

– Det jobbes nå for å finne gode løsninger for eleven på kort og lang sikt, sier rektor.