Den store onaniguiden: Slik kommer du, helt på egen hånd

Færre kvinner enn menn onanerer, til tross for at jenter oftere kommer når de onanerer enn under partnersex. Her er alt du trenger å vite for å nå orgasme selv, eller lære triksene for å tilfredstille din partner.

– Det finnes fortsatt et onanigap mellom kjønnene, på samme måte som det finnes et orgasmegap, sier Suzann Larsdotter, sosionom, sexolog og sakkyndig ved Riksförbundet för seksuell opplysning (RFSU).