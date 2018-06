MÅ I RETTEN: Tre personer som er siktet i saken vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag. Torsdag ble to dansker fengslet i fire uker. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Danske storsmuglere tatt i Norge: Siktet for innførsel av over 100 kilo hasj

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 28.06.18 18:55

INNENRIKS 2018-06-28T16:55:55Z

To dansker er pågrepet i en narkotikasak i Norge som involverer store mengder hasj. Ytterligere tre personer er pågrepet av politiet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag.

– Vi har pågrepet to dansker og siktet dem for innførsel av et større parti hasj til Norge. Det er godt over 100 kilo, sier politiadvokat Håvar Undeland i Kripos til VG.

De ble pågrepet for kort tid siden og begge ble avhørt av Kripos onsdag. Det var to eldre dansker som ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag. Den ene er i 50-årene og den andre er i slutten av 60-årene.

De to er godt kjent for dansk politi og begge er dømt i store hasjsaker i Danmark tidligere.

– De er ikke ukjent for dansk politi, men da for forhold en del år tilbake i tid, sier Undeland.

6 tonn hasj på frakteskip

Mannen i slutten av 60-årene er tidligere dømt i en spektakulær narkotikasak på 90-tallet i Danmark. Han organiserte da smuglingen av nesten 6 tonn hasj fra Marokko til Danmark med en liten lastebåt. Da den danske marinen prøve å stoppe båten i dansk farvann, forsøkte smuglerne å kvitte seg med lasten ved å kaste den over bord. Mannen som nå er pågrepet i den norske saken, rømte landet etter kort tid, men meldte seg selv etter 15 år på flukt. I 2009 ble han dømt som hovedmann i saken og fikk 6 års fengsel.

Mannen i 50-årene er også dømt for store mengder hasj. Han ble i 2001 dømt 7 års fengsel for å ha smuglet 700 kg hasj til Danmark fra Nederland. Den gang ble saken etterforsket i samarbeid mellom dansk, tysk og norsk politi.

Det er Kripos som har etterforsket saken i Norge, men de vil ikke kommentere i hvor stor grad dansk politi har vært involvert i dagens sak.

– De er begge danske borgere, så vi har naturligvis hatt kontakt med dansk politi, men jeg ønsker ikke å kommentere hvilket samarbeid det har vært, sier Undeland.

Begge danskene nekter straffskyld. De ble i dag varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og i full isolasjon.