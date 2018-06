KRITISERER: KrF-leder Knut Arild Hareide får støtte i kritikken av mirakelpredikantenes metoder. Foto: Klaudia Lech

KrF-topper ut mot mirakelpredikantene: - Ikke representativt for Kristen-Norge

Publisert: 18.06.18 19:14

KrF-leder Knut Arild Hareide får støtte fra KrF-ere og partiveteraner i sin kritikk av metodene til mirakelpredikantene, som tar penger for bønn for syke.

– Det gjør sterkt inntrykk å se mennesker i sårbare situasjoner oppleve at de blir utnyttet. Som kristen har jeg tro på forbønn og at Guds omsorg er med oss i alt vi erfarer. Men jeg tar sterk avstand fra virksomhet som gjør forbønn til en handelsvare og at helbredelse legges ut for salg. Det er også svært problematisk dersom alvorlig syke mennesker blir rådet til å la være å ta medisin eller oppsøke lege, sier Knut Arild Hareide , partileder i KrF til VG.

Han legger til:

– Jeg støtter helseministeren, og er glad for at han skal gjennomgå lovverket og hindre at folk blir utnyttet. Det er bra at Høie også presiserer at loven må verne om religionsfriheten til å be for hverandre.

Predikantene Tom Roger Evardsen og Svein-Magne Pedersen hevder de har Guds nådegave til å helbrede alle sykdommer , og tilbyr tjenesten over telefon til 14 kroner minuttet. Med skjulte telefonopptak kunne VG på lørdag avsløre predikantenes arbeidsmetoder.

Får støtte fra partiveteraner

KrF-lederen kom med samme kritikk av predikantenes metoder i en Facebook-status søndag, der han også skriver at han er glad for at helseminister Bent Høie skal se på loven med nye øyne.

Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik sier til VG at han stiller seg bak dette innlegget.

Kåre Gjønnes, tidligere KrF-statsråd og æresmedlem av partiet, er også kritisk. Han ledet Gjønnes-utvalget i 2003, som ble oppnevnt for å utrede forholdet mellom kirke og stat i Norge.

– Det er veldig viktig at man går igjennom regelverket på dette, selv om det kan bli vanskelig å sette den riktige grensen, sier han.

– At det er kraft i bønnen bestrider jeg ikke, men for meg er det en fremmed tanke at man skal ta betaling for å be for folk. Faren er at noen utnytter dette til egen vinning. Da blir det feil.

– Ikke representativt

Eirik Lunde, gruppeleder i Oslo KrF, har tidligere barket sammen med Svein-Magne Pedersen etter å ha tatt et oppgjør med ham på Facebook. Han sier han ikke er overrasket over sakene VG har skrevet.

– Min kritikk har gått på at man tar betalt. Jeg registrerer at den kritikken jeg kom med gjentas av stort sett hele bredden av Kristen-Norge. Det er mange som har tatt et oppgjør med det før også, i alle fall i kirkelig og kristen sammenheng. Uansett hva man måtte tro om resultatene, så er det noe veldig problematisk med å forbeholde forbønn for folk som skal betale, sier han til VG.

Han frykter at det kan være lett for de som ikke kjenner det kristne landskapet å tenke at Pedersen representerer det:

– Mange kan jo fort tenke at det at Pedersen og andre gjør butikk av folks håp om helbredelse er mer representativt enn det det faktisk er. Og det synes jeg er veldig problematisk. Mange kristne opplever da at de forbindes med dette, og det er en ubehagelig opplevelse. Det er langt fra det vi står for som troende, sier Lunde.

– Jeg mener at de bør slutte med dette, og i alle fall ikke gjøre det i kristendommens navn.

– Mange har sagt ifra

Mens Tom Roger Edvartsen driver sin virksomhet fra Stølsdokken fjellhotell, driver Svein-Magne Pedersen sin virksomhet fra hjembyen Vennesla.

Torhild Brandsdal, som i dag representerer KrF på Stortinget, har vært ordfører i Vennesla fra 1999 til 2017. Hun skriver i en SMS til VG at hun stiller seg bak det partileder Hareide har sagt til media.

– Denne virksomheten har vært allmenn kjent i mange år, skriver hun.

– Jeg har hatt den samme meningen som jeg har i dag hele tiden. Det er mange med meg som har sagt fra, men det er ikke kommunen som sitter med virkemidlene.

Hun utdyper at hun har sagt ifra om hva hun mener om praksisen når den har blitt skrevet om i lokale og nasjonale medier, og at hun er enig i at det er nødvendig å se på regelverket.

Benekter bønn som næringsvirksomhet

VG har forsøkt å få Tom Roger Edvardsen til å svare på den konkrete kritikken, uten å lykkes. Hele hans tilsvar kan du lese her.

Høyesterettsadvokat John Christian Elden representerer Svein-Magne Pedersen. Han viser til tidligere svar i saken, og hele Pedersens tilsvar som kan leses her , og legger til:

– Vi er enige med Hareide, Gjønnes og Lunde i at dersom noen hadde drevet med bønn som næringsvirksomhet, ville det vært feil. Det er VG og enkelte intervjuobjekter som har spredd et slikt inntrykk. Kun 2,6 millioner av misjonens totale inntekter kommer fra bønn via Teletorget, noe som er mindre enn utgiftene de har på dette. Alle misjonens inntekter driftes som stiftelse, noe som innebærer at ingen kan tjene på dem privat og at Stiftelsestilsynet har kontrollmulighet for all bruk av midler.