NY BOLIG: Studenten Amalie Hauge Pedersen (22) flytter til Bjørvika til skolestart i august - og får takterrasse med utsikt over Operaen med i leia. Foto: Hanne Sofie Fremstad

Nesten 6000 Oslo-studenter i boligkø

Publisert: 16.07.18 14:04

INNENRIKS 2018-07-16T12:04:40Z

Hele stipendet til Amalie Hauge Pedersen (22) går med til å betale for studentbolig. Hun er en av mange Oslo-studenter som enten står på venteliste, eller jobber ved siden av for å ha råd til et sted å bo.

Denne uken er opptaket til høyere utdanning klart, og for mange studenter er boligjakten i gang. Er man student i hovedstaden, er ikke det verdens letteste jakt. Amalie Hauge Pedersen (22) studerer juss, og siden hun flyttet til Oslo for tre år siden, har hun bodd tre forskjellige steder. Hun kjenner med andre ord godt til det pressede boligmarkedet.

– Spesielt hvis du ønsker å bo alene. Det siste stedet jeg bodde fikk jeg gjennom en bekjent, og det var flaks, for hun hadde mottatt rundt 150 henvendelser, forteller Pedersen.

Lånekassen utbetaler 8118 kroner månedlig, og Pedersen skal betale 8000 for hybelen hun nå skal flytte inn i etter sommeren.

– Hele stipendet går jo med, så jeg er avhengig av å jobbe og få litt hjelp hjemmefra, forteller hun.

5877 studenter i boligkø

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr 10.600 sengeplasser, og planlegger å bygge 2500 nye de kommende årene. Allikevel står 5877 studenter i boligkø, og mange må derfor ty til det private markedet.

Ifølge daglig leder i Eiendom Norge , Christian Vammervold Dreyer, er man her til lands helt avhengig av private krefter for å huse alle studentene.

– Mens Danmark, for eksempel, har langt flere statlige boliger til studenter, er det norske markedet mer privatorientert. Og prisene på leiemarkedet følger det sagnomsuste boligmarkedet i Oslo forøvrig, sier han.

Nå har Thon Eiendom kastet seg på tilbudssiden til studentene, og har bygget 308 hybler i Diagonale-bygget i Bjørvika . Der skal man ut med mellom 6.600–11.000 kroner for en hybel.

Til sammenligning koster en SiO-hybel mellom 3000–7000, og et rom i et bofellesskap på det private markedet rundt 6000–7000. Velferdstinget i Oslo og Akershus, en interesseorganisasjon for studenter i velferdsspørsmål, synes det er synd at boligprisene i hovedstaden ikke tillater studentene å studere på heltid.

– I utgangspunktet er det positivt at det bygges boliger til studenter. Men samtidig er vi bekymret over at boligmangelen fører studentene ut i et presset, privat utleiemarked. Allikevel er det tvilsomt at SiO alene kan imøtekomme behovet. Velferdstinget vil at alle skal ha mulighet til å bo i rimelige boliger, slik at de har mulighet til å være heltidsstudenter, skriver Maya Sol Sørgård, leder i Velferdstinget, i en e-post.

– Verdt det

Andreas Sørum er boligkonsulent i Thon Eiendom og utleieansvarlig for Diagonale Studentboliger. Oslo Kommune bestemte i reguleringsplanen for tomta bygget står på, at det skulle bygges studentboliger for å bidra til en mer mangfoldig bydel. Sørum forteller at interessen for boligene har vært enorm.

– Omtrent 200 er allerede utleid, og vi regner med en bølge av henvendelser når opptaket er klart. Det er helt tydelig at det er mange som ønsker å bo sentralt i Bjørvika, og prisene er ikke over markedsprisen i området, heller litt under, sier han.

Amalie Hauge Pedersen jobber i Bjørvika, og for henne er det verdt å betale litt ekstra for å bo fint og sentralt.

– Jeg kunne jo selvsagt lett etter et billigere sted å bo, men satt opp mot beliggenhet og standard er det helt verdt det for min del. Jeg digger Bjørvika, og siden boligen er ny føler jeg at jeg får litt eierskap til stedet, i motsetning til hva jeg ville fått med en SiO-hybel hvor det har bodd så mange før meg, sier hun.

Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge tror ikke Amalie på langt nær er den eneste Oslo-studenten med betalingsvilje for sentral beliggenhet.

– Jeg tror dette handler mye om hva studentene prioriterer. Man har sett at det har vært vanskeligere å fylle studentboligene som ligger et stykke utenfor sentrum, og mange er nok villige til å betale - og jobbe - for å få bo i byen, sier han.