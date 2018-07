TALEFØR: Nicholas Wilkinson er stortingsrepresentant for SV, og kjent som en debattglad og uredd helsepolitiker. Her er han fotografert i Stortingets vandrehall tidligere i år. Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

SV-topp på rehabilitering etter alvorlig sykdom

Publisert: 03.07.18 18:56

INNENRIKS 2018-07-03T16:56:11Z

SVs helsepolitiker på Stortinget, Nicholas Wilkinson (30), er fortsatt sykmeldt etter at han ble innlagt på sykehus for en alvorlig infeksjon 17. mai.

Stortingsrepresentanten har fått behandling og er nå til rehabilitering, opplyser kommunikasjonssjef i SV Siri Gjørtz til VG.

Via en pressemelding hilser Wilkinson til alle kjente og beklager at han inntil videre ikke er tilgjengelig for å svare på henvendelser.

Wilkinson er inne i sin første stortingsperiode som representant for Akershus , men har allerede rukket å markere seg som en tydelig opposisjonspolitiker til regjeringens helsepolitikk.

Var SU-leder

– Jeg har vært leder i Sosialistisk Ungdom, og vært engasjert i politikk og rettferdighet siden jeg var liten, beskriver Wilkinson om seg selv i en egen presentasjon på Akershus SVs hjemmesider .

– På fritiden besøker jeg gjerne forloveden min, Sebastian, som bor i London, går på fjellturer eller er med venner, forteller politikeren som kommer fra Follo, men som også har britisk statsborgerskap.

Nå vil partiet ha ham tilbake i full drift for partiet på Stortinget igjen.

Ønsker god bedring

– Vi ønsker alle Nicholas en riktig god bedring, savner ham og ser fram til å få ham tilbake på Stortinget når han blir frisk, sier SV leder Audun Lysbakken, som nå har tatt sommerferie.

– For oss er det viktig å sørge for at det store engasjementet Nicholas har vist i helsekomiteen og for befolkningen i Akershus blir ivaretatt på en best mulig måte mens han er sykemeldt, legger Lysbakken til.

Sheida Sangtarash er inne som vararepresentant så lenge Nicholas Wilkinson er sykemeldt.