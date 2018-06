KRITISK: Abdullahi Mohamed Alason har sittet i bystyret i Kristiansand i mange år og jobber som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foto: Arbeiderpartiet

Asylstrid i Ap: Sammenligner asylmottak i Afrika med Guantánamo

Publisert: 29.06.18 07:18

Abdullahi Mohamed Alason i Aps migrasjonsutvalg sammenligner asylmottak i Afrika med USAs omstridte fangeleir på Cuba. Flere fylkeslag er også skeptiske til forslaget.

– Vi skal ikke ha noe Guantánamo i Afrika, sier Alason til VG.

– Det man egentlig sier er at vi ikke vil ta ansvar for flyktningene, så man plasserer dem «ute av syne». Europa må finne en annen måte å fordele dette på.

EU diskuterer i disse dager å opprette mottakssentre for flyktninger i Nord-Afrika. Dette er regjeringen åpen for å støtte, og i mai kunne VG melde at Arbeiderpartiets integreringsutvalg, ledet av Masud Gharahkhani, vurderer det samme.

Alason i Kristiansand Ap sitter i utvalget som skal forsøke å samle Aps plan for innvandringspolitikken innen oktober – men han vil allerede nå si klart fra om hva han mener om forslaget.

VG har snakket med flere av fylkeslederne i Ap som bekrefter at migrasjonsdebatten er preget av ulike meninger, og flere er skeptiske til forslaget. Men mange vil avvente hva utvalget kommer frem til.

– Man vil ikke ta ansvar

Alason synes det virker umulig å garantere for at asylsøkere i Afrika får oppfylt menneskerettighetene etter europeisk standard, uten at de som bor der vil ha bedre livskvalitet enn innbyggerne rundt:

– Da må det i så fall være interneringsmottak som gjør at ingen andre kommer inn. Historien har vist at de gangene man har opprettet leirer man eier, så har det gått galt, sier han, og viser til Australias lukkede leire i Stillehavet.

Han påpeker også at Norge ikke styrer over noe land i Afrika:

– Enten må man overlate flyktningene til afrikanske land der vi vet at folk har det forferdelig, eller så må man kolonisere leire for bedre standard. Hvis man får til det, må det være etter avtale med diktaturer eller land med mye korrupsjon. Det kan ikke mitt Ap støtte, slår han fast.

Han spør seg hvorfor man ikke kan samarbeide om mottak i Europa, heller enn i Afrika som allerede er belastet med flere flyktninger, der flyktningleirer har en standard han kaller «umenneskelig».

Alason sier han heller vil Ap skal vedta politikk som støtter og styrker livskvaliteten og rettigheter i leirene som finnes i afrikanske land, for å redusere at folk flykter videre til Europa.

– Naturlig at Norge deltar

Masud Gharahkhani, Aps innvandringspolitiske talsperson og leder for utvalget, ser annerledes på det:

– Vårt utgangspunkt i dette spørsmålet er at vi må bli kvitt menneskesmuglere, og denne dødsreisen over Middelhavet. Dersom det kommer et felles europeisk initiativ om asylsentre der internasjonale forpliktelser blir ivaretatt, er det naturlig at Norge tar del i opprettelsen for å forsikre seg om forsvarlige rammer og forpliktelser, skriver han til VG.

– Så ser uansett migrasjonsutvalget, innenfor rammeverket asylretten og internasjonale konvensjoner setter, på ulike løsninger som sikrer en mer rettferdig, human og bærekraftig asylpolitikk. Styring og kontroll på grensene, vridning fra asylinnvandring til kvoteflyktninger og mer bistand i nabolandene er nøkkelbegreper i dette arbeidet.

– En drøy sammenligning

Blant lokallagene som har kommet med innspill til utvalget, er Bodø Ap. De har uttrykt skepsis mot løsningen: De mener mottaksplasser i Afrika er «kontroversielle» og skriver at de er «svært skeptiske til at Arbeiderpartiet skal gå inn for etablering av mottakssenter i utlandet».

Men sammenligningen med Guantánamo faller ikke i smak hos lederen i Arbeiderpartiet i Bodø, Øystein Mathisen.

– Det er drøyt å dra inn Guantánamo, for vi vet jo ennå ikke hva et slikt forslag vil innebære.

Mathisen mener det stiller seg annerledes dersom Norge ikke står alene om løsningen.

– Er det snakk om et stort europeisk samarbeid, burde Norge være med, sier han.

– Hva er forskjellen?

– Det vi er kritiske til, er at Norge står alene om slike tiltak, her er det snakk om et samarbeid mellom mange land. Men selv om vi går inn for et sånt system, kan man ikke fjerne den grunnleggende retten mennesker har til å søke om beskyttelse i Norge og andre land, om man er forfulgt eller på flukt fra krig, sier han.

Bergen-ordfører: – Svært skeptisk

Ordfører i Bergen og leder i Hordaland Ap, Marte Mjøs Persen, er ikke klar for å støtte forslaget.

– Det er to sider av denne saken, men jeg må si at jeg er veldig skeptisk, sier hun.

Hun mener Norge burde stille strenge krav til humanitære forhold, dersom EU lander på en avtale med regionen og Norge blir med.

– Jeg frykter at det kan bli et sted mennesker ikke kommer seg videre fra. Derfor er det avgjørende at forholdene er gode, at søknader blir behandlet effektivt og at de som har krav på beskyttelse kommer raskt dit de skal, sier ordføreren.

Persen er opptatt av at norske kommuner bidrar med bosetting, slik at flere raskt kommer i havn til et permanent bosted.

– Mine ordførerkollegaer i Sør-Europa sliter med et stort antall, derfor må resten av Europa bidra.