Prins William talte på norsk: – Vi er veldig glade for å være i Norge

Publisert: 01.02.18 20:32

INNENRIKS 2018-02-01T19:32:28Z

Prins William sjarmerte gjestene med å åpne sin tale på norsk. Kong Harald la vekt på slektskapet mellom de to kongefamiliene da han åpnet æresmiddagen for det britiske hertugparet på slottet torsdag kveld.

– Vi er veldig glade for å være i Norge, annonserte prins William til latter fra salen.

Videre, denne gangen på engelsk, snakket han om viktigheten av samarbeidet mellom Norge og Storbritannia under og etter andre verdenskrig, og i opprettelsen av NATO.

– Vi er de sterkeste av venner, sa prins William før han fortalte en historie om hvordan et britisk fotballlag hadde mistet en ball, som hadde havnet i Nordsjøen.

Ballen ble senere sendt med strømmene til den norske kysten, der noen nordmenn fant den og kontaktet klubben som eide ballen, før de egenhendig leverte den tilbake til klubben.

– Jeg vet ikke om denne historien noen gang nådde Norge. Men den illustrerer at vi er veldig glade for at dere er våre naboer over Nordsjøen, fortsatte prinsen.

Videre snakket han om viktigheten av handelssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Og om hvordan norske og engelske soldater har kjempet side om side i kampen mot den ytterliggående ekstremistgruppen IS (Daesh).

– Dere er familie

Kong Harald la stor vekt på slektskapet i sin velkomsttale.

– Dere er familie, og det gjør dette besøket veldig spesielt for dronningen og meg, og for oss alle, sa kong Harald da han ønsket gjestene velkommen til bords.



– Flere ganger gjennom historien har våre familier og våre lands stier krysset hverandre, fortsatte kong Harald - som utdypet at hans egen farmor, dronning Maud, var søster til prins Williams tippoldefar, kong George V.

I talen kom kongen med flere populærkulturelle referanser.

– Når jeg skal sammenligne Norge med Storbritannia, blir jeg fristet til å sitere en replikk fra filmen «Love Actually»: Vi er kanskje et lite land, men vi er også et stort et, sa kongen.

Sitatet er hentet fra 2003-filmen der Hugh Grant spiller statsminister og står for de nevnte ordene.

Roste parets arbeid for psykisk helse

Kong Harald benyttet også anledningen til å fortelle om dronning Mauds lidenskap for hester; Om hvordan hun fikk opprettet en stall lignende den de hadde på Buckingham Palace, like etter at hun kom til Norge i 1905. Og om hvordan dronning Mauds minne er æret på nytt nå, ved at det er blåst nytt liv i stallen.

– Min gave til dronningen på hennes 80-årsdag sist juli, var en totalrenovering av stallen, som nå er omgjort til et galleri ved navn Dronning Sonja kunststall. Dagens utstilling viser noe av dronning Mauds personlige hesteutstyr, fortalte kong Harald.



Kong Harald påpekte at våre to land og kongefamilier også er forent via Nordsjøen, gjennom kjærlighet til kunst og sport, og gjennom andre felles interesser.

Her ankommer Kong Harald slottsmiddagen arm i arm med hertuginne Kate:

Her trakk han spesielt frem de kongeliges engasjement for psykisk helse.

– Dere er engasjert i viktige områder som har betydning for mange mennesker. For eksempel engasjementet for større åpenhet om mental helse. Jeg forstår at dere skal møte skuespillere fra TV-serien SKAM i morgen. De har også økt bevisstheten om psykiske helseproblemer blant unge mennesker - og kan ha bidratt til å redusere stigmaet som dessverre ofte omgir disse problemene, sa kong Harald i talen til prins William og Kate.

106 til bords

Alle de voksne medlemmene av den kongelige familien i Norge er med på middagen for prins William og hertuginne Kate: Kong Harald, dronning Sonja, Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Martha Louise, og prinsesse Astrid.

Blant de øvrige til bords, er statsminister Erna Solberg med sin ektemann Sindre Finnes, stortingspresident Olemic Thommesen med fru Nina Thommesen, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie med ektemann Rune Brekke, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, den britiske ambassadøren til Norge, Sarah Gillet, Norges ambassadør i Storbitannia, Mona Juul, og administrerende direktør i Norwegian, Bjørn Kjos.

Anders Mjåset, mannen bak gründerfellesskapet MESH, som hertugparet besøkte tidligere på dagen er også tilstede under middagen sammen med «Kahoot»-gründer Johan Brand.

NRKs redaksjonssjef Håkon Moslet deltar sammen med VG-journalist Yngve Kvistad, og Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen.

Forfatterne Maja Lunde, Lars Mytting, Robert Ferguson og Maria Parr representerte norsk kulturliv, mens hekkeløper Karsten Warholm og tidligere fotballspiller John Carew deltar fra den norske idrettsverdenen.