Elbil med aggregat vekker oppsikt

Publisert: 07.02.18 13:57

John Johansen (63) tenkte kreativt da elbilen streiket. En video av den uvanlige løsningen får mye oppmerksomhet på Facebook.

Svært mange forbipasserende på Manglerudsenteret i Oslo stoppet opp og kikket på det uvanlige elbil-grepet sist lørdag.

Bak bilen sto et forurensende aggregat på fult guffe, koblet til bilen med to skjøteledinger. TIlsynelatende på full lading.

En av dem som reagerte var Magne Andre Dokken (30).

– Kona og jeg var på veg til frisøren da hun oppdaget aggregatet som sto bak elbilen. Jeg ba henne bremse slik at jeg kunne filme. Dette er jo en veldig morsom måte å bruke elbil på, sier Dokken.

Posten hans på Facebook har fått flere tusen delinger og mange kommentarer.

– Jeg har selv bestilt meg el-bil og gleder meg til det. Facebookposten var ikke ment som noe angrep på elbil, jeg delte bare fordi jeg synes det var morsomt at noen koblet et lite aggregat til en elbil, sier Dokken til VG.

Nå viser det seg at sannheten om aggregatet er litt mer sammensatt. John Johansen (63) er mannen bak «installasjonen».

– Min datter eier bilen og kjørte den til senteret for å handle. Da hun skulle starte igjen, hadde girspaken gått i vranglås, trolig på grunn av kulden. Da ringte hun til sin gamle far for å få hjelp, forteller Johansen.

Bilen har slitt med samme problemet tidligere. Da har girspaken løsnet igjen når bilen er blitt godt varmet opp.

– Siden det ikke var noen stikkontakt i nærheten, tok jeg med et lite aggregat og en ekstra vifteovn som jeg satte på gulvet inne i kupeen. Jeg koblet også til bilens Defa kupevarmer, som har kontakt ved siden av bilens batterilader. Det er nok den ledningen som har fått mange til å tro at bilen lades med aggregat. Men det stemmer altså ikke, batteriet var fullt, forklarer Johansen.

Denne gangen virket uansett ikke det praktiske grepet. Etter to og en halv time, ga pappa opp.

– Jeg ringte Falken som fraktet bilen til verksted. Dessverre er det lang ventetid på Mitsubishi-verkstedet i Oslo akkurat nå, så jeg vet ikke når vi får Mieven tilbake, sier Johansen.