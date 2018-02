NRK Super-program: Utfordrer hverandre til å tisse seg selv i munnen

Publisert: 02.02.18 20:25

I barneprogrammet «Ville Veier» viser NRK folk som tisser i sin egen munn og lager omelett av oppkast.

I fire sesonger har Youtuberne Jonas Lihaug Fredriksen og Henrik Hildre utfordret hverandre og en rekke kjendiser i programmet Ville Veier på NRK Super .

I klippet øverst i saken, kan du se noen av utfordringene som er gjennomført. Blant annet tisse i sin egen munn og spise ingrediensene til en omelett, spy det opp, steke det og spise den ferdigstekte omeletten.

– Ville Veier er laget for målgruppen 11–12 år, men den skal ikke være skadelig for barn. Det er alltid utfordrende å treffe bare de innholdet er myntet på, da vi har målgruppe 2–12 år. Men vårt allmennkringkastingsoppdrag er å nå alle i målgruppen med relevant innhold, også de som er 12. Det de liker er ikke alltid like passende for dem som er ni år, eller yngre, sier Natasha Sayer, produsent for NRK FlippKlipp.

Har det vært et tema om dette er passende underholdning for barn?

– Det temaet har vært diskutert kontinuerlig siden sesong én i 2016. Nå er det sesong fire som publiseres. Klippene som vises i Panelet er blant de drøyeste og ikke representative for helheten i serien. Serien er på 15 episoder som varer opp til 20 minutter. Det er få ekle oppgaver, og vennskap er det gjennomgående temaet i serien.

Sayer forteller at de kun har fått to klager fra foreldre med små barn, som kom over serien, mens de surfet etter innhold på NRK Super.

– Dette er beklagelig, men handler ikke om egnethet, slik vi ser det, men det faktum at barn kan se titler for en rekke eldre målgrupper på NRKs digitale plattformer. NRK Super sin TV-app gir foreldre mulighet for å reservere de yngre barna fra å se det som har aldersgrense ni år. Vi oppfordrer foreldre med små barn om å benytte denne muligheten.