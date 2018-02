ER I PORTUGAL: Helseminister Bent Høie (H) er for tiden i Portugal der han møter representanter for det portugisiske helsevesenet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Helse-Høie om Spinraza: – Håper behandlingen kan iverksettes raskt

LISBOA (VG) Helseminister Bent Høie (H) er lettet over et endelig ja i Spinraza-saken.

– Jeg er veldig glad for at det ble et ja. Dette er en behandling vi har ønsket å gi norske pasienter, og nå kan vi endelig tilby den, sier Høie til VG.

Helseministeren er på offisielt besøk i Portugal for å lære om ruspolitikk da han blir kjent med avgjørelsen i Beslutningsforum . Nå venter han at de som trenger medisinen får tilgang raskest mulig.

– Jeg håper behandlingen kan iverksettes raskt, slik at de som faller inn under kriteriene til Beslutningsforum får medisin, sier Høie.

Opptatt av prisen

Han mener listen med kriterier fra Beslutningsforum for innføring av medisinen vitner om at prisen fremdeles er høyere enn det Norge vanligvis ville godtatt.

Blant annet skal myndighetene i nye forhandlinger om Spinraza allerede om seks måneder. Det skal også settes ned et fagråd som skal vurdere effekten av behandlingen.

– Det mener jeg er en riktig prioritering. Jeg tror det er en måte å tenke på som vi vil se fremover, spesielt innen persontilpasset medisin, sier Høie.

Helseministeren mener det er viktig å holde dørene åpne for forandringer i marked og pris fremover, slik at Norge ikke binder seg til en høy pris over tid.

– Vi trenger mer informasjon om effekten av behandlingen, som vi gi grunnlag for nye diskusjoner med legemiddelfirmaet. Det virker som prisen fremdeles er høyere enn det vi normalt ville godkjent, kommenterer Høie.

Vil ha samarbeid

Han sier myndighetene må jobbe med å sikre en enda sterkere posisjon i møte med industrien. Det kan blant annet gjøres ved å samarbeide tettere med andre land, som Danmark og Sverige.

– Norge må stå sammen med andre land i forhandlingene om dyre medisiner i fremtiden. Vi må forberede et slikt samarbeid bedre enn det vi fikk mulighet til i denne saken, varsler Høie.

Helseministeren kan ikke si noe om hvorfor det bare er pasienter under 18 som får behandling, men støtter seg til den faglige vurderingen gjort av Beslutningsforum.

– Jeg håper erfaringen fra behandlingen vil gi oss ny kunnskap for videre arbeid, sier han.

Høie legger ikke skjul på at saken har vært vanskelig, men mener den ikke er noe typisk eksempel på hvordan forhandlingene om dyre medisiner vil arte seg i fremtiden.

– Jeg opplever denne saken som et unntak. De aller fleste selskapene forholder seg til vår måte å forhandle pris på og til norske prioriteringskriterier, avslutter statsråden.