Se hvem som tas ut i streik ved konflikt fra søndag

* Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

• Først ut er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS, der det ble brudd i forhandlingene 22. mars.

• Tvungen mekling hos Riksmekleren starter onsdag 4. april, med frist midnatt 7. april.

• Fører ikke meklingen fram, kan det bli storstreik fra og med 8. april. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor siden 2000.

• LO har varslet plassoppsigelse for 175.000 av sine medlemmer, mens YS har varslet plassoppsigelse for i overkant av 28.000 medlemmer.

• Oppgjøret er for første gang på ti år et samordnet oppgjør. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

(Kilde: LO/NHO/Riksmekleren.)