Mann dømt for grovt tyveri – avslørt av Solo-flaske

Publisert: 31.03.18 20:22

En mann i 40-årene har blitt funnet skyldig i grovt tyveri. Ifølge aktor var det DNA på en flaske med Solo som ble det avgjørende bevismaterialet i saken.

Det var i juni 2016 at fornærmede, en kvinne, kontaktet politiet og meldte om et innbrudd i hytta hennes på Siljeholmen i Hvaler .

Blant annet skal en stikksag, en drill, flere flasker med alkohol samt flere personlige andeler ha blitt stjålet, står det i dommen.

Tyveriet anses som grovt fordi det ble lagt særlig vekt på at gjerningspersonen hadde tatt seg inn i en bolig eller fritidshus. Tyveriet skal ha ført til et forsikringsoppgjør til den fornærmede på 75.000 kroner.

Det var blitt rotet svært mye i rommene i hytta under innbruddet, og ettersom fornærmede skulle ha besøk samme kveld, ryddet og vasket hun huset før politiet hadde anledning til å undersøke åstedet.

Det var under opprydningen at hun plutselig fikk hun øye på en bruskork. Korken skal ha tilhørte en halvannenliter-flaske med Sole hun skal ha latt stå uåpnet i kjøleskapet sitt. Senere fant hun den tilhørende tomflasken utenfor verandadøren.

Politiet kom først fem dager etter at hytteeieren ringte politiet, står det i dommen. Korken og tomflasken hadde fornærmede lagt i en pose som hun ga til politiet da de kom for å undersøke hytta.

Retten påpekte at politiets etterforskning var mangelfull på grunnlag av at etterforskningen blant annet ble startet fem dager etter at forholdet ble anmeldt.

– Soloflasken ble derfor et avgjørende bevis, sier politiadvokat Jalal Khan til VG.

Å sikre DNA er både effektivt og i stor grad med på å hjelpe politiet med å identifisere mulige gjerningspersoner.

– Det er vanlig å sikre DNA-spor i større vinningssaker, som i denne saken som omhandlet grovt tyveri, opplyser Khan.

– Det som er spesielt i akkurat dette tilfellet, er at funnet av DNA på soloflasken samholdet med fornærmedes forklaring om Solo-flasken, og gjorde den til et sentralt og ikke minst avgjørende bevis i saken. Politiet sikrer DNA-spor i mange saker, men i dette tilfellet viste det seg altså å være det mest avgjørende beviset. Det viser at politiets arbeid og sikring av bevis på stedet i de fleste saker har stor betydning for oppklaringen av saken, sier Khan.

Forsvarer Lars Dahlbeck i advokatfirmaet Ytterbøl & Co, beskriver også saken som uvanlig.

– Min klient sier han ikke var på åstedet da hendelsen fant sted, og stiller seg helt uforstående til at hans DNA ble funnet på denne flasken. Det er ikke ofte man kommer borti saker der DNA blir brukt som avgjørende bevis i retten, sier han til VG.

Drakk ikke solo

Den domfelte erkjente ikke straffskyld, og hevdet at han ikke drakk Solo på grunn av at det gir ham halsbrann – men retten trodde ikke på forklaringen hans.

«Slik retten ser det, er den eneste mulige, alternative forklaringen i så fall at fornærmede eller noen andre har plantet DNA-bevis på åstedet. En slik handling fremstår i utgangspunktet som svært lite sannsynlig, og retten finner dessuten lite som støtter en slik forklaring», heter det i dommen.

Den straffedømte og hans ekssamboer skal angivelig også ha vært i konflikt med fornærmedes sønn, noe retten også la vekt på i sin vurdering av skyldspørsmålet.

Den straffskyldige ble dømt til 45 dager betinget fengsel i januar i år, i tråd med aktors påstand. Dommen var enstemmig.

– Dommen ble ikke anket og er nå rettskraftig, sier Khan.