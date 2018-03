SNØBALL: Dette imponerende isflaket kunne vanskelig brukes til noe annet enn fotball, kom Kystvakten frem til. Foto: Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret

Her spiller Kystvakten fotball på et isflak

På seltelling i Vestisen fant soldatene i Kystvakten et isflak på størrelse med en fotballbane. Da måtte det nesten bli kamp også.

– Isen er dekket av snø, så det var ikke glatt. Akkurat som en ordentlig fotballbane, sier toktleder Tore Haug fra Havforskningsinstituttet (HI).

Havforskningsinstituttet var i forrige uke på seltelling nær kysten av Grønland, på en kystvaktbåt med bistand fra soldatene. Torsdag kom de over et stort og flatt isflak, som ble åsted for et fotballoppgjør mellom to provisoriske lag fra Kystvakten . Bak målene ble det plassert bevæpnede isbjørnvakter. Det var Fiskeribladet som først omtalte kampen.

– Vil det skylle opp mange fotballer langs kysten de neste månedene?

– Nei da, det var is rundt hele flaket. Vi på Havforskningsinstituttet er flinke til å hente ballen, fordi vi ikke har like strenge HMS-regler som Kystvakten, humrer Haug.

Havforskningsinstuttet drar årlig ut for å telle selen, som kommer opp for å yngle på isflakene. Selungene oppholder seg her etter fødselen.

– Det er to typer sel i området, og vi drar ut for å telle ungene og finne den totale bestanden, sier toktleder Haug.

Del én av tellingen er unnagjort, og nå er det sendt ut fly for å fotografere selene. Kystvaktbåten er allerede tilbake i Ramsund.

Men for både sel og isbjørn blir kårene stadig trangere. Det blir mindre og mindre is, og isen blir smalere. Det er en risiko for selungene, som er avhengig av å oppholde seg på isen for å ikke drukne.

– Det er veldig påtagelig, isen har blitt smalere de siste ti årene. Nå kunne vi se fjellene på fastlands-Grønland fra båten, og det har vi ikke kunnet tidligere, sier Haug.

