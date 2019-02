TØFFE DAGER: Vibeke-Emilie Abrahamsen sier til VG at hun har hatt beintøffe dager både før og etter at hun ble midlertidig ekskludert fra Frp på grunn av lekkasjene hun har mottatt fra Helge Andre Njåstad. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ekskludert Frp-politiker har signert taushetserklæring

LANGESUND (VG) Vibeke-Emilie Abrahamsen, som er midlertidig ekskludert fra Frp etter å ha mottatt lekkasjer fra Helge-Andre Njåstad, har nå skrevet under taushetserklæringen som partiet har etterlyst.

Det får VG bekreftet av Abrahamsen selv, som viser VG taushetserklæringen som ble sendt til organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet i ettermiddag.

Frp-politikeren understreker at hun ikke er presset til å skrive under på at hun vil fjerne alle dokumenter om saken.

– Jeg gjør det ikke for meg selv, men for partiet og for å kunne fortsette det viktige arbeidet for lokalsamfunnet i Bamble og folkene som bor her, sier Abrahamsen til VG.

Følgebrev

Hun har også skrevet et følgebrev til erklæringen der hun kommer med sterke oppfordringer om at hvordan hun mener det bør ryddes opp i håndteringen av varslersaker i partiet.

I eposten med taushetserklæringen til organisasjonsutvalget og fylkesleder Frode Hestnes, gjør Abrahamsen det klart at hun ikke ønsker å bidra til å skade partiet.

– Her er taushetserklæringen underskrevet. Jeg gjentar nok en gang at jeg ikke ønsker å skade varslere eller partiet, og det har jeg sagt hele veien, skriver Abrahamsen som var leder av Bamble Frp inntil hun ble midlertidig ekskludert for noen dager siden.

Hun regner med at hun nå er valgbar og blir gjenopptatt som medlem i Fremskrittspartiet.

Allerede klokken 18 fredag ettermiddag starter nominasjonsmøtet i Bamble Frp, der Abrahamsen er foreslått på en tredje plass på listen.

VG kommer tilbake med mer.