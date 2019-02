SLIPPER FOR BILLIG: Knut Kroepelien frykter de verste strømselskapene slipper for billig unna. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Energi Norge-sjefen: Useriøse strøm-aktører slipper for billig unna

Onsdag skrev VG om strømselskaper som kommer med lokketilbud for å skaffe seg kunder. Knut Kroepelien mener Forbrukertilsynet og NVE kan gjøre mer for å stanse aktører som ikke bare lokker kunder, men også bryter loven.

– Vi har merket oss et stort omfang av klagesaker knyttet til strømavtaler, noe som ikke er en tilfredsstillende situasjon for næringen, sier Energi Norge -sjef Knut Kroepelien til VG.

Energi Norge er interesseorganisasjonen som representerer energiselskapene i Norge.

– Det er absolutt selskaper som går over grensen. De strider med markedsføringslov, avtalelov eller annet regelverk på området.

Kroeplien vil at kundene skal ha et marked hvor de har tillit til at de får det beste tilbudet.

– Må følge nøye med

Han presiserer at det ikke er snakk om alle selskaper, men at noen må følges nøye med på.

– Det er ekstra viktig at tilsynsmyndighetene som NVE og Forbrukertilsynet følger opp de få aktørene dette gjelder. For det er et par selskaper som går igjen blant klagene.

Energi Norge-sjefen vil også at myndighetene skal undersøke hvem som står bak selskaper som bryter loven, og følge med når de personene dukker opp andre steder.

– Vi mener det er viktig i en tid hvor det er store bekymringer rundt kostnadene i strømregningen i en del husholdninger. Når man er på markedet og bytter leverandør skal det skje på en god måte. Det er viktig at myndighetene er mer systematiske i arbeidet og setter av mer ressurser til det, sier han.

– Prioriteringssak

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, har merket at mange selskaper benytter seg av villedende markedsføring, spesielt ved telefonsalg. Dette viser også nye tall som kom fra Forbrukertilsynet på onsdag.

– Veldig mye av klagene vi får er knyttet til telefonsalg, både ved å ringe til folk som er reservert, og villedende påstander.

Han forklarer at de villedende påstandene går på å opplyse om feil pris på avtale, unnlate å si at det er bindingstid og påstander om samarbeid med lokale nettselskaper uten at det stemmer.

– Det er ikke hele bransjen, men det er noen verstinger som dukker opp.

– Uryddig opptreden

Ifølge Haug har tilsynet behandlet mange klagesaker de siste årene.

– Vi er bare noen få ansatte som prøver å passe på dette her. Selvsagt kunne vi behandlet flere saker hvis vi hadde hatt mer ressurser. Men det blir en prioriteringssak. Vi skal følge med på massevis av bransjer.

Haug påpeker at regelverket er enkelt å skjønne og innrette seg etter.

– Det er rett og slett problemer med at det er uryddig opptreden i strømbransjen.

Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE, sier dette ligger utenfor NVEs kompetanseområde. Hun peker på Forbrukertilsynet når det gjelder klager på villedende avtalevilkår.

Men hun presiserer at NVE blant annet har regler for hvordan strømleverandøren kan fakturere kundene sine, og disse stort sett blir fulgt i de henvendelsene de har fått.

– Vi får noen klager og spørsmål. Men som regel finner vi ut at det er greit.

Hun opplyser om at det er noen saker som har blitt tatt tak i for at en leverandør skal endre praksis, men at det sjelden er noen selskaper som går igjen.