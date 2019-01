Familien til død kvinne varsler søksmål etter henleggelse

INNENRIKS 2019-01-31T06:50:01Z

Riksadvokaten har henlagt saken mot en mann som var tiltalt for å ha drept kona si i Åsane i Bergen. Nå varsler konas familie sivilt søksmål mot ham.

NTB

Publisert: 31.01.19 07:50

Avdødes søster og foreldre reagerer sterkt på henleggelsen, forteller bistandsadvokat Harald Grape til Bergensavisen .

– Det var søsteren som gikk til politiet og fikk iverksatt etterforskning i saken. Hun er overbevist om at søsteren ble drept, sier bistandsadvokaten.

Kvinnen ble funnet død i parets bolig i april 2017. Mannen ble etter hvert siktet og tiltalt for drap gjennom å dope ned og kvele kona, men rettssaken ble avlyst da det kom en ny sakkyndigerklæring som rokket ved de første vurderingene om at det dreide seg om en unaturlig død. I forrige uke ble det kjent at saken henlegges på grunn av bevisets stilling.

– I våre øyne er han nå å betrakte som helt uskyldig, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

– Feig

Grape reagerer på henleggelsen. Han sier både avdødes familie og retten flere ganger har slått fast at det er sannsynlighetsovervekt for at ektemannen har begått et drap. Han forteller Bergens Tidende at det ikke vil være vanskelig å påvise at vilkårene for oppreisning er til stede.

– Jeg synes det er rart at de mener dødsårsaken ikke kan bevises fullt ut. I mine øyne er dette en sak der bevisene hagler. Jeg er ikke i tvil om at ektemannen ville blitt dømt i tingretten. I denne saken har statsadvokaten vært for feig og veik, og det har skjedd en alvorlig svikt i etterforskningen, sier han.

Ingen kommentar

Stolt-Nielsen sier han registrerer kritikken, men at han ikke ønsker å kommentere den. Grape vurderer på sin side å klage på at tiltalepunktet om drapsforsøk er henlagt.

Søsteren til den døde kvinnen bor i Qatar, men varsler at hun innen to-tre uker vil holde en pressekonferanse om saken i Bergen .

Mannens forsvarer, advokat Reidar Steinsvik, sier at han ikke skjønner hva grunnlaget for søksmålet skulle være. Advokaten har overfor Bergens Tidende tidligere varslet at det vil komme et erstatningskrav. Klienten satt rundt ett år i varetekt.