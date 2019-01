LANGE DAGER: Gjermund Cappelen avbildet i Borgarting lagmannsrett madag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen

Hasjbaronens fremtidsplaner: Slappe av og utdanne seg til kokk

2019-01-28

Hasjbaronen Gjermund Cappelen ser frem til roligere dager i Ila fengsel nå som rettsdramaet er over for denne gang. – Jeg tror det dessverre går halvannet år til før han får en dom, sier forsvareren.

Publisert: 28.01.19 16:26

Juryens kjennelse ble satt til side . Dermed er det duket for nok en runde mot Gjermund Cappelen (52) og Eirik Jensen (61) i Borgarting lagmannsrett.

Hasjbaronen ser frem til å komme tilbake i vanlig rytme bak fengselsmurene.

– Nå er det å forsøke å slappe av litt, tenker jeg. Leve videre med det som har skjedd her i lagmannsretten en stund. Det har gått halvannet år fra behandlingen i tingretten til nå, og jeg tror det dessverre går halvannet år til før han får en dom, sier forsvarer Benedict de Vibe til VG.

Han ser ikke for seg at saken blir behandlet på nytt før januar 2020.

– Nå er saken forent igjen, og de to skal opp sammen. Da blir det en ny runde i meddommerrett, med fem legdommere og to fagdommere. Det er den nye lagmannsretten nå. Det blir antagelig i januar 2020 eller noe, sier de Vibe.

– Kolossalt varetektsopphold

Han tviler på om saken kan behandles på nytt allerede til høsten.

– Det går alltids noe tid, og det blir fort vanskelig å få det til allerede til høsten. Så da tror jeg fort at det kan bli neste år, sier de Vibe.

Dermed blir 52-åringen fra Bærum en av dem som har sittet lengst i varetekt i Norge. Cappelen ble pågrepet og varetektsfengslet like før jul i 2013.

– Etter halvannet år til, så vil han ha sittet varetektsfengslet i seks og et halvt år. Det er vel ingen som har sittet så lenge i varetekt noen gang. Så det er et kolossalt varetektsopphold, sier de Vibe.

Forsvareren er klar på at det ikke er noen fare for oversoning.

– Nei, det er det ikke. Og Cappelen lever nok fint med å sitte videre i varetekt, sier de Vibe.

Vil bli kokk

– Er han lei av å sitte i retten?

– Ja, han blir jo det. Han kunne nok ha levd med kjennelsen til juryen, i og med at de sa at korrupsjonen var grov. Det betyr at alt fra oppussingen på gården også er med, det var viktig for Cappelen.

52-åringen sitter varetektsfengslet i Ila fengsel. Oppholdet bak fengselsmurene tilbringes sammen med noen av landets tyngste kriminelle.

– Hva gjør han for å finne roen igjen nå?

– Nå er det å begynne å jobbe igjen. Tilbake på kjøkkenet i Ila fengsel, hvor han skal forsøke å ta fagbrevet for å bli kokk. Han håper på det. Den sjansen har han på Ila. Han har ikke fått jobbet noe mens han har vært i retten. Det er klart at det ikke er så morsomt å vente halvannet år til på en avgjørelse, sier de Vibe.

Forsvareren sier at den lange rettsbehandlingen har tatt på for 52-åringen.

– Det er ganske tøft å kjøre frem og tilbake til Tinghuset, sitte på ventecelle før retten settes, så tilbake i ventecelle før han kjøres tilbake til fengselet igjen. Deretter det samme igjen neste dag. Men han har overlevd det, og han overlever sikkert det i neste runde også, sier de Vibe.

– Motbakke for Eirik Jensen

– Hva tenker Cappelen om det som skjedde med Eirik Jensen?

– Han sier ikke noe mer enn at han kunne han levd med juryens kjennelse om grov korrupsjon. Det er ikke noe alfa og omega for ham at Eirik Jensen skal få strengest mulig straff. For med juryens kjennelse så kan man godt si at størstedelen av det Cappelen sier er lagt til grunn, bare det at juryen ikke fant det bevist at Jensen var skyldig i medvirkning til narkotikatilførslene, sier de Vibe.

– Hva tenker du om det som skjedde med Eirik Jensen?

– Fagdommerne var i hvert fall overbevist om Eirik Jensens skyld, hvis ikke hadde de jo ikke satt saken til side. Dessverre for Jensen, så blir det nå en kraftig motbakke for ham. Nå er det fem juridiske dommere som har slått fast at han er skyldig, to i tingretten og disse tre her, sier de Vibe.

Den rutinerte advokaten følte seg ganske trygg på at juryens kjennelse ble tilsidesatt.

– Det gikk som jeg trodde. Jeg var rimelig sikker på at de kom til å sette juryens kjennelse til side.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, varslet at lagmannsrettens avgjørelse om tilsidesettelse vil bli anket til Høyesterett i løpet av to uker, som er ankefristen.