FRYKTER FOR PASIENTSIKKERHETEN: Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet fortviler over langvarig mangel på stoffskiftemedisinen Liothyronin. Foto: STOFFSKIFTEFORBUNDET

Mangel på livsviktig stoffskiftemedisin: – Folk føler seg hjelpeløse

Aldri før har det vært meldt om mangel på flere legemidler i Norge enn nå. Generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet sier han frykter for helsen til de over de 8000 brukerne av stoffskiftemedisinen Liothyronin.

På grunn av produksjonsproblemer har det siden november i fjor vært mangel på stoffskiftemedisinen Liothyronin i Norge.

Legemiddelet, som produseres av produsenten Takeda, brukes til behandling av alle former for lavt stoffskifte hos både barn og voksne, og i Norge brukes legemiddelet av 8400 pasienter.

– Legemiddelmangelen har eksplodert, og for denne pasientgruppen er det i praksis monopol på medisinene. Det er hovedsakelig to legemidler som brukes, Liothyronin som brukes av 8400 pasienter, og Levaxin som brukes av rundt 209.000, sier generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet til VG.

Bekkemellem: – Uheldig situasjon

– Dette er en svært uheldig situasjon, som rammer både pasienter, helsepersonell og produsenter. I Norge får vi ikke alltid gjort noe med årsaken, men vi kan gjøre noe med konsekvensene. Mangelsituasjoner er en konsekvens av uforutsette hendelser. Ingen produsenter ønsker å havne i en slik mangelsituasjon. For dem er dette tapt salg og omdømme, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI (Legemiddelindustrien) til VG.

UFORUTSETTE HENDELSER: Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien sier vi i Norge ikke alltid får gjort noe med årsaken til legemiddelmangel, men at vi kan gjøre noe med konsekvensene. Foto: KLAUDIA LECH/VG

Hun sier at årsakene til problemene svært sjelden finnes i Norge, men i land langt unna:

– Det kan være feil i en produksjonslinje, det kan være en brann, det kan være mange forskjellige årsaker til at det blir produksjonssvikt og dermed leveringssvikt. Vi har også grunn til at tro at noe av økningen skyldes at selskapene har blitt flinkere til å varsle om mangler. Vi gjorde en undersøkelse for to år siden som viste at det var en del underrapportering. Vi har grunn til å tro at dette har bedret seg, sier hun.

Kjær i Stoffskifteforbundet understreker at flesteparten av stoffskiftepasientene bruker Levaxin, men at mange som bruker Levaxin også bruker Liothyronin som tillegg.

Han understreker også at det finnes en erstatningsmedisin for medisinen: Thybon.

Kommunikasjonsdirektør Henry Werner i Takeda som sier hyppig evaluerer risikoen for brudd i forsyningene og at de agerer raskt og grundig løse eller begrense risikoen for leveransebrudd.

– På tross av dette opplever vi likevel leveranseproblemer. Årsakene kan være mange. Noen faktorer er direkte under vår kontroll og andre i mindre grad. Uforutsette produksjonsavbrudd, manglede leveringer til oss fra tredjeparts leverandører, uforutsette endringer i markedsetterspørselen (som for eksempel når en konkurrent går tom og vårt salg plutselig øker tilsvarende) eller manglende frigivelse av produsert vare på bakgrunn av regulatoriske krav eller avvik i kvalitet, sier han.

Han sier tidligste mulighet for levering av Liothyronin vil være i uke 9.

– Misnøye

– Det finnes et reservepreparat man kan få utlevert i stedet, men vi har fått tilbakemeldinger om at ikke alle apotek har denne medisinen. Et medlem hos oss fortalte om at det var utsolgt tre steder i Oslo, noe som er svært kritisk, sier Kjær.

Han sier årsaken til mangelen er kvalitetskontroll og produksjon:

– Slik vi har forstått det skyldes dette at medisinene ikke går gjennom i kvalitetskontrollen. De har nå varslet at et parti medisiner har gått gjennom kontrollen, men vi frykter at det ikke kommer ny leveranse før i uke 14, sier Kjær.

Han sier stoffskiftepasienter siden februar 2017 har opplevd flere mangelsituasjoner – også på legemiddelet Levaxin, som brukes av den største pasientgruppen:

– Misnøyen er kontinuerlig, og som oftest rettes dette naturlig nok mot produsenten. Folk er redd for få medisinene de er avhengige av. Folk føler seg hjelpeløse, sier han.

Kjær sier at de fleste pasienter med stoffskiftesykdom ikke vil bli umiddelbart syke uten medisinen, men at det i ytterste konsekvens vil være dødelig:

– Vi frykter for pasientsikkerheten, i aller høyeste grad, sier han.

GÅR OFTE BRA: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier legemiddelmangel i løser seg i 70 prosent av tilfellene. Foto: Kyrre Lien/VG

Alvorlig, ikke kritisk

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til VG at de senest onsdag hadde et møte hvor Liothyronin-mangelen var tema:

– Dette er en mangel som begynte i fjor høst, og som ifølge firmaet vil være tilbake til normalen i mars. Vi har prøvd å skaffe medisiner fra utlandet, men det har vist seg å være vanskelig, sier han

– Når legemiddelmangel oppstår forsøker man å løse det ved å bruke tilsvarende fra en annen produsent. I 70 prosent av tilfellene går det bra. Hvis det ikke kan løses med et alternativt produkt er neste trinn å hente inn pakninger fra utlandet. Dessverre er det ofte mange i flere land samtidig, sier Madsen.

Selv om situasjonen er alvorlig, vil han ikke beskrive det som kritisk:

– Alle mangler går utover pasientene, og det liker vi definitivt ikke. Det medfører ekstraarbeid for apotek, leger og bekymrede pasienter. Det skaper alltid økt usikkerhet, i tillegg til at det også innebærer en viss risiko: Å gå fra et legemiddel til et annet øker risikoen for feilbruk, sier Madsen.

I november 2017 var det mangel på Levaxin som også skyldtes produksjonsproblemer hos Takeda.

Seks måneder senere var problemet løst. I august og september 2018 var det mangel på Liothyronin-tabletter. Den gang skyldtes mangelen produksjonsproblemer. Etter en måned opphørte mangelen, før det igjen oppsto mangel i november.