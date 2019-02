I NORGE: Tesla-toppen Elon Musk er i Oslo, men gjør mye for ikke å la seg avbilde. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Her er Tesla-gründer Elon Musk på plass i Oslo

VG er på plass ved Teslas hovedkontor på Skøyen, der den mektige toppen Elon Musk nettopp ble observert.

Lørdag kveld skrev VG at Tesla -gründer Elon Musk var på vei til Norge for å treffe det utskjelte serviceteamet til bilselskapet. De rådyre elbilene, som selger svært godt i Norge, har fått mye kritikk i 2018 for treg service. Det skal også være årsaken til at han her i landet - for å ta en titt på hvordan bilselskapet skal forbedre seg.

Teslas kommunikasjonssjef i Norge, Even Sandvold Roland, var lørdag svært hemmelighetsfull til besøket fra Musk.

– Jeg kan ikke noe om planene hans, og han vil ikke være tilgjengelig for pressen. Det er et rent forretningsmessig besøk, sa Roland da.

Til VG søndag morgen sier kommunikasjonssjefen at han ikke vil gi kommentarer utover det han uttalte lørdag. På spørsmål om hvor Musk kommer til å oppholde seg søndag - i forretningen på Skøyen eller Kalbakken - sier Roland at han ikke kan svare på det og at «vi gjerne må komme i håp om å få knipset et bilde av ham på vei ut eller inn i en bil».

– Men han kommer uansett ikke til å stoppe opp for noen intervjuer, fastslår han.

VG er søndag formiddag på plass ved Teslas hovedkontor på Skøyen, der Musk befinner seg. Det gjør også et knippe fans som håper å få et glimt av businessmannen. To biler kjørte for kort tid siden inn i bygget, og like etter ble Musk observert og avbildet inne i bygget - gjennom et vindu, som for anledningen var dekket av plast.

I NORGE: Elon Musk er tilbake igjen i Norge. Dette bildet ble tatt på Tjuvholmen i 2014, da han også besøkte landet. Foto: Frode Hansen

Tesla-enusiast Fernando Antunes er på plass utenfor butikken på Skøyen sammen med familien sin.

– Vi er veldig fornøyde med Tesla Skøyen. Vi har kjørt 24000 kilometer siden juni, og har så langt ikke opplevd problemer. Vi håper at han kommer ut og snakker med oss, sier han til VGs reporter på stedet.

VG fikk lørdag opplyst at Musk sitt besøk til Norge er for å se forbedringer i selskapet, møte det norske teamet og se på planene fremover.

Tesla-gründeren uttalte seg nylig om problemene på service. Da sa han at noe av problemet med de lange ventetidene har vært logistikken rundt selve delene.

– Jeg tror vi har gjort en strategisk feil ved å ikke ha deler hos våre servicesentre. I stedet har vi oppbevart delene i distribusjonsvarehusene, noe som har gjort det umulig å foreta rask service. Først måtte bilen inn, så kunne delene bestilles til servicesentrene, hvilket gjorde at enkle jobber kunne ta flere dager, sa Musk til sine investorer under en kvartalsrapport.

I fjor ansatte Tesla Norge mer enn 360 nye personer til sitt serviceteam – en dobling av avdelingens størrelse.