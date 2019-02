MÅNEDENE GÅR: Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» kan bli liggende til over påske – værstatistikken taler ikke for heving nå midtvinters. Foto: Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

Advarer om havdønning og dårlig vær: Fregatten kan bli liggende til april

Milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» kan bli liggende i Hjeltefjorden til over påske, på grunn av det uforutsigbare været i området.

Publisert: 15.02.19 09:20







Dette mener meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo – som er hyret inn på full tid for å forsyne de ansvarlige for hevingen med førstehånds værvarsler.

les også Rapport: Dagens forsvar blir 100 milliarder dyrere enn beregnet

Dårlig statistikk

De har beregnet at de trenger 6–7 dager med stabilt, forutsigbart og rolig vær for å kunne starte hevningsoperasjonen.

I et intervju med Teknisk Ukeblad redegjør han for de nokså ugreie værforholdene ytterst i Hjeltefjorden nordvest for Bergen.

Han har gjennomgått 15 års værstatistikk for området, og det gir ikke høy sannsynlighet for at det vil komme en hel liten uke med godvær på denne tiden av året.

HÅPER PÅ VÆRVINDU: StormGeos erfarne meteorolog Roar Inge Hansen er hyret inn på full tid for å gi oppdaterte værprognoser til heveoperasjonen av fregatten. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

les også Avviser AP-kritikk: – Det ble gjort en fenomenalt god jobb da KNM «Helge Ingstad» ble sikret

– Historisk sett har det hendt at vi har opplevd seks dager med stabilt vær på disse tider, men det hører til sjeldenhetene. Vi er heldige om hevingen kan starte før påske, sier han til bladet.

Får havdønning inn fjorden

Til VG forklarer Hansen:

– Vanlige fjordbølger har kanskje en høyde på en meter og en lengde på ti meter hvis det blåser litt. Men i havet kan vi få lange bølger på 150 og over 200 meter – og kanskje bare to meter høyt. Dette er bølger du knapt merker om du er ute i en liten båt. Normalt ligger Øygarden beskyttet mot disse bølgene, men når de kommer fra vest og nordvest, kan de komme inn i fjordgapet nord i Hjeltefjorden og bøyes av slik at de kommer sørover fjorden.

Det er særlig når det har blåst fra vest eller nordvest en stund at havdønningene har en tendens til også å komme fra den retningen.

les også Detonerte KNM «Helge Ingstad»-torpedoer i Hjeltefjorden

Det meteorologene gjerne ser etter om vinteren, er solide, stabile og gjerne blokkerende høytrykk som gjerne sørger for ukevis med kaldt, stille vintervær.

Lenge så det ut som om Skandinavia skulle få nettopp en slik periode, enten sent i januar eller i februar, ved at polarvirvelen, som styrer mye av vinterværet på være kanter, ble forstyrret. Dette skjedde, men resulterte i et kraftig kuldeutslag over Nord-Amerika i stedet for over Nord-Europa.

NB! Høytrykk på vei

Flere ganger de siste ukene har prognosene vist at høytrykk over Europa kunne strekke seg nordover og gi kanskje en uke med rolig vær, men hver gang har prognosen endret seg.

Den gjeldende tidagersprognosen fra Det europeiske værsenteret i Reading, England, viser en ny slik høytrykk-situasjon fra onsdag i neste uke. Denne kan vare en ukes tid, om prognosen slår til.

– Ja, det vil komme et høytrykk opp fra Europa midt i neste uke. Og det ser lovende ut – det er ikke blokkerende, men kan bli dominerende en liten uke. Noen varianter viser riktignok at høytrykket trekker seg litt østover mot helgen, noe som likevel åpner for sørlig, forklarer Hansen til VG.