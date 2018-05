MISTET KONA: Olav Thons kone, Inger Johanne Thon, har vært syk i flere tiår. Hun gikk bort 26. april. Foto: Cicilie S. Andersen

Olav Thons kone er død

Publisert: 04.05.18 09:33 Oppdatert: 04.05.18 09:49

Olav Thons kone, Inger Johanne Thon, er død 98 år gammel.

I en dødsannonse i Aftenposten fredag, står dødsfallet omtalt.

I dødsannonsen står det at hun sovnet stille inn 26. april og at bisettelsen har funnet sted i stillhet.

Rammet av Alzheimer

Inger Johanne Thon har vært gift med Olav Thon fra de var unge.

Men hun ble tidlig rammet av Alzheimer og Thon har i over 30 år av hennes liv, hatt tidligere tingrettsdommer Sissel Berdal Haga (76) som livsledsager, ved siden av sin kone.

Thon har aldri tatt ut skilsmisse fra sin syke kone.

I et sjeldent privat intervju i Nettavisen i fjor , fortalte Thon om henne og om hvorfor han beholdt ekteskapet og samtidig var partner med en annen kvinne.

– Det er veldig mange år siden at Inger-Johanne «ble borte». Så kan man spørre seg, hvorfor ikke skille seg når man har en ny livsledsager? Men jeg tenkte at når man er så voksen og ikke skal lage en stor barneflokk, så er ikke det nødvendig. Hvorfor ikke la det gå stille og rolig for seg og samtidig ta vare på den som er så uheldig at de er rammet av en alvorlig sykdom, sa Thon.

Har gitt penger til Alzheimer-forskning

Nettavisen skriver at hennes sykdom har også bidratt til at Thon har bevilget mye til forskning på demens og Alzheimer, som er en av Thon-stiftelsens prioriteter. Så sent som i fjor ble det kjent av Thon bevilger 30 millioner til formålet.

– Jeg har i den forbindelse vært mye på pleiehjem og eldrehjem. Der ser man hvor mange som rent fysisk ikke er så dårlig stilt, men er helt hinsides fordi de er demente, sa Thon.

Paret fikk ikke barn. Thon har organisert sin formue slik at hans stiftelse får hovedtyngden av midlene når han går bort.

Olav Thon er forsatt aktiv i driften av sitt hotell- og kjøpesenterimperium.