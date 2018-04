Senterpartiets nesleder Ola Borten Moe, her på partiets landsmøte i mars. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ola Borten Moe tar pause som nestleder

Ola Borten Moe fratrer vervet som Sp-nestleder inntil saken om den grove meldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete har funnet sin løsning.

Det var NRK som først meldte at Borten Moe tar en pause.

– Det har blitt en helt uhåndterbar situasjon som rammer meg, alle involverte og partiet. Derfor har jeg kommet til at det riktige blir å tre tilside som nestleder inntil saken er løst. Dette er svært vanskelig for meg personlig og for partiet, sier Ola Borten Moe til VG.

– Hva vil du gjøre for å bidra til å oppklare saken?

- Jeg har gjort alt jeg kan. Mitt håp er at generalsekretæren, som jeg har full tillit til, klarer å finne en løsning.

Han sier saken har truffet hardt.

– Den har fått enorme konsekvenser for alle som har hatt befatning med den - og for partiet. Derfor så tenker jeg at det er riktig å tre tilside inntil saken har funnet sin løsning. Det har vært to uker hvor den har vært altopppslukende, med en endeløs rekke av indisier og spekulasjoner:

– Det er blitt stilt spørsmålstegn ved min integritet og min evne til å få løst opp i denne saken. Det at jeg midlertidig fratrer, kan være med å løse opp i saken. Jeg håper det.

– Hva skjer hvis den ikke finner sin løsning: Da blir du permanent ute?

– Det vet jeg ikke; det har jeg ikke kontroll over.

Det var på en hyttetur til Storlien i Sverige i 2016 at en grov Facebook-melding ble sendt til Liv Signe Navarsete . Meldingen lød som følger: «Vi har lyst på fitta di».

To år senere har partiet fortsatt ikke kommet til bunns i hvem som skrev den skandaløse meldingen.

Ola Borten Moe var en av 10 menn som var på den omtalte hytteturen.

For noen dager siden ba tidligere Sp-leder Åslaug Haga ber partiet suspendere 1. nestleder Ola Borten Moe og alle de mannlige politikerne som var med på hytteturen der sexmeldingen til Liv Signe Navarsete ble sendt.

Navarsete har forsøkt å legge press på de ti mennene, ved å gå ut og si at ekte mannfolk snakker sant .

Partisekretær Knut M. Olsen har også gjort det klart at han vil til bunns i saken , men foreløpig har alle mennene avvist at det var de som sendte meldingen.

