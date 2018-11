TRØBBEL: Finansminister Siv Jensen leier en hytte av Andresen-familien på Grimsøya, som ligger i indrefileten av Oslofjorden. Prisen hun betaler for denne har fått flere til å reagere. Dette bildet ble tatt i en annen sammenheng. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Visste om Jensens omstridte hytteavtale – så ingen grunn til å reagere

2018-11-25

Den omstridte hytteleieavtalen mellom Siv Jensen og Andresen-familien ble lagt frem for Statsministerens kontor før Jensen skrev under. De så ingen grunn til å reagere på leieprisen.

Publisert: 25.11.18

Jensen betaler Andresen-familien, en av Norges rikeste familier, 40.000 kroner i året for å leie en hytte. Flere meglere reagerer på at prisen for hytta i indrefileten av Oslofjorden, som de mener hun har fått millionrabatt på, har Dagens Næringsliv skrevet .

Den lave leieprisen får Ap, SV og Rødt til å stille spørsmål om avtalen kan ses på som en gave, noe de mener kan skape mistanke om uheldige bånd .

Jensen avviser at det er snakk om en gave.

Siv Jensen skrev under leieavtalen 17. april 2017. Statsministerens kontor (SMK) ble kontaktet av finansministeren rundt årsskiftet 2016/2017 om at hun vurderte å leie hytta, opplyser statssekretær ved Statsministerens kontor, Rune Alstradsæter, i en e-post.

– Statsministerens kontor ble kjent med at det var snakk om en årlig leie på 40.000 kroner, skriver Alstadsæter.

– Da det synes klart at begge parter ønsket å etablere et ordinært privat leieforhold, fant ikke Statsministerens kontor grunn til å gå nærmere inn på dette spørsmålet, sier han videre om leieavtalen.

Dette er saken I april 2017 skrev Siv Jensen under på en avtale om å leie en hytte av Andresen-familien i Oslofjorden som strekker seg over ti år.

Jensen leier hytta for 40.000 kroner i året, noe som beskriver som langt under markedspris av meglere Dagens Næringsliv har snakket med.

Andresen-familien eier Ferd-konsernet, og de er en av Norges rikeste familier. Formuen bygde de opp gjennom Tiedemanns-tobakk, som de solgte i 2005.

Styreleder i Ferd-konsernet, Johan H. Andresen, ble oppnevnt som leder i Etikkrådet i 2014. Det var Siv Jensen som finansminister som oppnevnte Andresen.

I forbindelse med leieavtalen ble hytta oppgradert med bad, kjøkken og ny peis, ifølge Dagens Næringsliv .

Til Dagens Næringsliv sier Jensen at hytta var av enkel standard, og at hun har gjennomført og betalt for mye arbeidet med å oppgradere hytta.

Både Jensen og Johan H. Andresen har avvist at Jensen har fått millionrabatt på leieavtalen, og sier at det er snakk om en privat avtale.

Søndag skrev DN at Jensen har nok en avtale med Andresen om leie av en båtplass. Denne nevnte hun ikke da hun svarte Stortinget om hytteleieavtalen

Truet med kontrollkomiteen

Flere partier på Stortinget har derimot reagert på avtalen. SV og Rødt vil ha en objektiv vurdering av leieprisen finansministeren betaler, hvis ikke vurderer de å ta saken til kontrollkomiteen .

Til Stortinget har Siv Jensen i flere omganger fastholdt at hun betaler gjengs leie. Kristin Andresen, som tok initiativ til leieavtalen, sier at prisen ble basert på deres kostnader i forbindelse med Siv Jensens leie.

– I tillegg hadde jeg info om leieprisene for tilsvarende hytter i strandkanten på Geita. Geita ligger vakkert til midt i Oslofjorden, bare nærmere Oslo. Prisleiet var cirka det samme, men hyttene på Geita hadde høyere standard, sier Andresen til VG.

Rødt, SV og Ap mener finansministeren bør vurdere å si opp leiekontrakten, slik at det ikke oppstår mistanke om uheldige bånd mellom finansministeren og Andresen-familien.

– Det må ikke bli slik at statsråder og eller andre politikere ikke kan leie hus, hytter, leiligheter, båtplasser eller lignende uten at både de og utleieren skal mistenkeliggjøres, sier Andresen.

Oppgraderte «Brakka» for 100.000 kroner

I forbindelse leieavtalen ble hytta, som Andresen selv omtaler som «Brakka», koblet til vann og avløp og oppgradert med bad, kjøkken og ny peis.

Siv Jensen sa først at hun hadde gjort mesteparten av oppgraderingsarbeidet på hytta selv, og at den var av enkel standard.

Kristin Andresen bekrefter til VG at de har brukt cirka 100.000 kroner på eiendommen i forbindelse med at Siv Jensens leide den.

Ved siden av hytta Jensen leier, så har Andresen-familie selv hytte.

– Leieavtalen hadde ingenting med Siv Jensen å gjøre. Jeg kjente henne ikke. Men jeg hadde venner som kjente venner av henne, sier Andresen.

Nye opplysninger

I høst har det kommet frem at Jensen også leier en båtplass av Andresen-familien. Denne betaler hun 13.350 kroner i året for, skriver DN . Denne avtalen ble underskrevet i sommer, men SMK ble først kjent med avtalen i midten av oktober.

– Som med hytteleien, fant ikke Statsministerens kontor grunn til å gå nærmere inn i spørsmål knyttet til denne leieavtalen, skriver Alstadsæter til VG.

Andresen sier at båtplassen sto ubrukt, men at de ikke ville gi fra seg.

– Vi tilbød den derfor til Siv Jensen for et år av gangen, til den leieprisen vi selv betaler for den, sier Andresen.

Jensen ønsker ikke å kommentere saken selv, og viser til svarene hun har gitt i Stortinget.