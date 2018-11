DESIGNFEIL: KNM «Helge Ingstad» ble vurdert som mulig å redde, helt til mannskapet oppdaget at stadig flere rom ble fylt med vann, opplyste avdelingsleder Dag Liseth i Havarikommisjonen. Foto: Odin Jæger /VG

Slår alarm om mulig design-skandale på spanskbygd fregatt

INNENRIKS 2018-11-30T07:25:13Z

Den norske havarikommisjonen ber nå om at både Sjøforsvaret og det spanske verftet Navantia tar affære.

Publisert: 30.11.18 08:25 Oppdatert: 30.11.18 09:10

Skadene krigsskipet «Helge Ingstad» fikk da det kjørte inn i «Sola TS» gjorde at skipet til fire milliarder kroner sank. Havarikommisjonen har funnet kritisk feil som bidro til at skipet gikk under: De vanntette skottene fungerte ikke.

– Det skal ikke komme vann gjennom disse skottene. Dette er et sikkerhetskritisk funn og vi sier til Forsvaret og Forsvarsmateriell at de må undersøke nærmere selv og gjøre eventuelle tiltak. Det samme sier vi til produsenten Navantia, sier Kristian Haugenes i Havarikommisjonen for Forsvaret til VG.

Dette er de to feilene

Under krasjen fikk KNM «Helge Ingstad» en 45 meter stor flenge i siden. Vann strømmet inn i rommet med generatorene som lager strøm til fartøyet (rom 1 i grafikken).

Og det skulle stoppet der. Men i stedet fosser vannet gjennom en hul propellaksling og inn i gir-rommet (2 i grafikken).

– Det er en åpning i akslingen (i rom 1) som gjør at vannet renner gjennom den hule akslingen og frem og inn i gir-rommet (2), sier Haugenes.

Det er den første feilen de har varslet om. Den andre feilen er at det ikke stopper der. For når gir-rommet (2) også fylles opp med vann, trenger vannet seg videre (3).

Havarikommisjonen har funnet feil ved to pakkbokser i skottene i gir-rommet (2) som heller ikke var tette – så vannet renner inn i to maskinrom (3) i tillegg.

– Det er det som er vårt varsel om sikkerhetskritiske forhold, understreker Haugenes.

Dette ble følgene

Den 45 meter lange flengen førte til vannfylling i tre seksjoner som skulle vært vanntette: Det var aktre generatorrom (rom 1), menig banjer (soverom for mannskap) og et lager. Besetningen vurderte det som at skipet hadde dårlig stabilitet, men at de ville kunne redde fartøyet.

Men slik gikk det ikke. For vannet fosset altså videre og inn i ytterligere tre rom.

– Vannfyllingen ble dermed vesentlig mer omfattende enn den opprinnelige skaden skulle tilsi. Fyllingen av girrommet ført til beslutningen om at det skulle iverksettes forberedelse til full evakuering, heter det i Havarikommisjonens rapport.

Avviser kritikk

Det er det spanske verftet Navantia som har bygget skipene. KNM «Helge Ingstad ble overlevert i 2009. Overfor VG avviser kommunikasjonsrådgiver Esther Benito anklagene på det sterkeste.

– Fregattenes design oppfyller alle krav til denne typen skip, skriver Benito i en e-post, der hun understreker at Havarikommisjonens etterforskning er «svært foreløpige».

Hun sier videre at verftet har tilbudt sin assistanse til å belyse ulykken, men at de foreløpig ikke har fått noen offisiell henvendelse fra norske myndigheter.

Overfor spanske El Pais gjentar Navantia at de ikke har blitt kontaktet av den norske marinen, og dermed ikke har fått muligheten til å bidra i granskingen.

Til avisen sier hun at de stilte seg til disposisjon for norske myndigheter, og at de har vært tilgjengelige for Havarikommisjonen. Navantia, som holder til i Ferrol i Nord-Spania, opplyser at de nå skal bruke tid på å analysere rapporten til Havarikommisjonen, og se på de alvorlige hypotesene som har blitt brakt ut i offentligheten.

Eksperter El Pais har vært i kontakt med setter også spørsmålstegn ved den foreløpige konklusjonen om designfeilen. De sier de er overrasket over at kommisjonen har kommet med denne konklusjonen før båten er heist opp av og uten at verftet som har bygget skipet har blitt kontaktet.

– Propellakselen kan ha blitt forflyttet i sammenstøtet, og ført til at de vanntette skottene ble ødelagt. Dette er i så fall ikke en designfeil, men en konsekvens av ulykken, sier en ikke navngitt ekspert vanligvis etterrettelige El Pais.

De skriver også at de vanntette skottene alltid må kontrolleres før et skip sjøsettes, både av verftet der det bygges og av bestiller, som i dette tilfellet er det norske forsvaret. Ifølge El Pais var også KNM «Helge Ingstad» utstyrt med et sikkerhetssystem som skulle forsterke flyteevnen til fregatten ved navigering i områder der det var risiko for sammenstøt.

– Rystet og sjokkert

Feilen som er avdekket på KNM «Helge Ingstad» antas å gjelde de fire andre fregattene i Nansen-klassen, og er antagelig ikke i samsvar med deres såkalte skadestabilitetsstandard, ifølge Havarikommisjonen.

De fire andre fregattene skal sjekkes . Forsvaret har foreløpig ikke vurdert noe erstatningskrav mot det spanske verftet som bygget de fem fartøyene, fortalte sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes i en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han beskriver imidlertid den avdekkede feilen som «helt opplagt alvorlig», men sier det ikke har vært vurdert å ta de fire andre fregattene ut av drift.

– Forsvarsmateriell har gitt en tilrådning om midlertidige tiltak, og de iverksatte vi umiddelbart. Da er vurderingen at det er trygt å seile fartøyene, sa Stensønes.

– Jeg er rystet og sjokket hvis dette viser seg å være tilfelle, sier leder for Norges Offisersforbund og tidligere marineoffiser, Torbjørn Bongo.

– Det er slik at marinefartøy konstrueres for å kunne tåle et treff av ulike typer våpen og likevel kunne holde seg både flytende og kampdyktig, ved at en lekkasje ikke sprer seg. Dette er en meget alvorlig svakhet, sier Bongo.