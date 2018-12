BLE HENTET: – Forholdene som ble observert var så alvorlige at vi kom tilbake med politiet dagen etter og tok alle dyrene i forvaring, heter det i tilsynsrapporten fra Mattilsynet som VG har fått delvis innsyn i. Bildet er fra Mattilsynets tilsyn i Østfold i sommer der 143 kaniner, 116 undulater og 2 deguser ble tatt inn til midlertidig forvaring. Foto: Montasje/Mattilsynet

143 kaniner beslaglagt i Østfold: - Kaniner burde ikke selges over disk

I sommer hentet Mattilsynet 261 dyr fra et hjem i Østfold. – Mangel på kompetanse hos eierne er stor, sier DOOA-nestlederen som mener at kanin i bur er uakseptabelt og at de ikke burde selges over disk.

– Det var en slitsom sommer, sier nestleder i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA), Hege Johansen.

Hun ble kontaktet av Mattilsynet etter at de hadde vært på uanmeldt tilsyn 25. juni i Østfold og hadde avviklet 261 dyr fra eieren etter midlertidig forvaring.

Det gjaldt 143 kaniner, 116 undulater og 2 deguser.

– Forholdene som ble observert var så alvorlige at vi kom tilbake med politiet dagen etter og tok alle dyrene i forvaring, heter det i tilsynsrapporten fra Mattilsynet som VG har fått delvis innsyn i.

Mattilsynet har avslått VGs forespørsel om fullstendig innsyn i tilsynsrapporten med begrunnelse i forvaltningslovens paragraf 13 om taushetsbelagte opplysninger. VG har dermed ikke fått tilgang til informasjon om hvem som er eier av de beslaglagte dyrene, og vedkommende har derfor ikke fått mulighet til å uttale seg.

De 143 kaninene som ble funnet var oppstallet både i bur alene og sammen med andre. Det be også funnet kaniner i to rom i uthuset – noen i bur, mens andre gikk løse rundt. Ingen av burene var rene eller hadde skjul.

– Noen bur hadde sparsomt med strø, mens andre hadde et tykt lag med møkk i bunnen, heter det i tilsynsrapporten, der det også kommer frem at ingen av kaninene var ute av buret regelmessig.

Det ble også funnet fem døde kaniner, og tre som var i så dårlig forfatning at de måtte avlives samme dag. Dagen etter måtte tre til avlives på grunn av grove helseproblemer. Et nytt kull ble født natten etter dyrene var hentet, ettersom flere av kaninene var drektige.















– Stort problem

Etter de ble spurt om å hjelpe til å ta imot dyrene, sitter nå DOOA fortsatt igjen med over 100 kaniner – både fra denne saken og andre saker fra Mattilsynet. De ønsker en skjerping på det spretne dyrets rettigheter.

– Dette er et stort problem fordi kaniner er de som lider mest i det skjulte. Mangel på kompetanse hos eierne er stor. Det er et dyrevelferdsproblem som har blitt oversett i altfor mange år synes vi, sier nestleder i DOOA, Hege Johansen.

Hun mener at kanin er et dyr som, på lik linje med hund og katt, burde vært forbudt å selge over disk, og at kunnskapen rundt det populære husdyret må heves – både hos profesjonelle aktører og private dyreeiere.

– Jo mer man lærer om kaniner, jo mer skjønner man at dyr med så sterke bakben ikke skal sitte i bur 90 prosent av livet sitt. Det er mange innenfor dyrevernsorganisasjoner og det offentlige som heller ikke har så mye kunnskap.

Johansen poengterer at problemet kan løses ved at folk som har med kaniner og gjøre, er nødt til å sette seg inn i oppdatert kunnskap.

– Det er ikke greit å sette dem i bur. Det må settes en grense for hva som er akseptabelt og ikke. Man må se hvordan de best mulig kan leve i fangenskapet, sier hun og viser til at Mattilsynet gir ut en god brosjyre om dyrevelferd, men at den ikke etterleves av husholdninger.

– Tror ikke problemet er at kaniner selges over disk

Daglig leder i Oslo Dyrebutikk, Espen Vatne-Larsen, er helt enig i at kaniner ikke har noe å gjøre inne i et bur. Han mener buret skal være som en base der kaninen kan gå inn for å føle seg trygg, men at «den skal være mest ute og løpe som en hund.» De har ikke kaniner i bur i sin butikk, og en får ikke kjøpt bare én kanin hos dem.

– Det er hverken etisk eller helsemessing forsvarlig, og vi prøver å snakke med kundene våre om dette.

Vatne-Larsen er imidlertid totalt uenig i at kaninene ikke kan selges over disk.

– Vi underlagt Mattilsynet og de lover, regler og etiske retninglinjer som de har beordret. Vi klarer å holde oss til hvordan kaninholdet skal være, pluss at vi har masse kurs til de ansatte, og videreformidler denne kunnskapen. Når vi kjøper kaniner har vi alltid veterinærtilsyn på dem.

Han understreker at de stiller kritiske spørsmål til kundene før noen dyr blir solgt, for å forhindre at de havner feil sted.

Mattilsynet opplyser at de ikke har noen statistikk over årlig kaninbeslag, men at kategorien «kjæledyr» har desidert flest saker der Mattilsynet har fattet vedtak om midlertidig forvaring av dyr.

– Er dere enige med Dyrebeskyttelsen i at manglende kompetanse i befolkningen på kanin er et stort problem, og at kaniner, slik som hund og katt, ikke bør bli solgt over disk?

– Vi tror ikke problemet er at kaniner selges over disk. Tvert imot – dyrebutikken har plikt til å kontrollere at den nye eieren av dyret er over 16 år, og å gi tilstrekkelig informasjon om hvordan dyret skal stelles, fôres og oppstalles, skriver seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud i en e-post til VG.

– Dessuten er det viktig at dyr ikke blir gitt bort, men har en pengeverdi. Det reduserer risikoen for impulskjøp og gir dyret høyere status. Når kaninunger blir gitt bort eller solgt privat, har man mindre kontroll på slike forhold, opplyser Knævelsrud videre.

Leter etter hjem

Hege Johansen i DOOA forteller at de nå prøver nå å finne nye hjem til kaninene de fortsatt sitter på.

– Men vi må finne folk som er interessert i å gi dem bedre levevilkår enn det som oppfattes som normalt i samfunnet vårt. Det er veldig vanlig å ha en kanin stående i et bur på barnerommet. Det er ikke akseptabelt. Folk kan kontakte oss om de ønsker å skaffe seg kaniner, avslutter Johansen.