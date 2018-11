FLYTTET: Det norske kartselskapet holdt tidligere til i disse lokalene på Ulven i Oslo. Nå har de flyttet til andre lokaler på Ryen. Foto: Tore Kristiansen

Skattekrim hentet kartselskapets datamaskiner

INNENRIKS 2018-11-27T11:30:45Z

I juni slo Skattekrim uanmeldt til mot Addictologi Akademiet og Det norske kartselskapet. I slutten av oktober hentet sikret de elektroniske spor fra åtte nye datamaskiner.

Publisert: 27.11.18 12:30

Datamaskinene stod lagret hos en bedrift i Oslo, som eies og ledes av Andresens eks-klient Xenia Skepetaris (41).

I sommer brøt Skepetaris ut av miljøet og på torsdag fortalte hun om tiden i akademiet, men også om hva som har skjedd med i etterkant.

Gjennom en serie artikler i VG siden desember i fjor har et tosifret antall eksmedlemmer fortalt om den omfattende sosiale kontrollen , presset for penger og systematiske svertekampanjer mot avhoppere. Noen avhoppere har også opplevd å bli kontaktet av torpedodømte personer.

Miljøet ledes av Espen Andresen og hans nære medarbeider Laila Mjeldheim, eier av salgsbedriften Det norske kartselskapet.

Forvirret? Kort oppsummering og alle sakene her.

Fant datamaskiner

Det var under Addictologi Akademiets årlige «retreat», som i år fant sted på Mallorca, at Xenia Skepetaris uten forvarsel satte seg i bilen og forlot miljøet etter fem år som sentralt medlem.

Utover høsten kom hun på at en medarbeider i Det norske kartselskapet i juni hadde bedt om å få lagre en rekke datamaskiner i hennes lokaler.

– De hadde visst ikke bruk for dem lenger, var begrunnelsen, forteller Skepetaris i dag.

Til tross for at hun hadde datamaskinene, valgte hun ikke selv å varsle Skatt Øst. Men det gjorde åpenbart noen andre med kjennskap til dem.

– Det kom tre stykker hit fra Skatteetaten og hentet dem etter en uke. De virket veldig interesserte, sier hun.

Bekrefter bokettersyn

Etter at VG i en artikkel i april i år avslørte en rekke forhold knyttet til økonomien i og mellom Addictologi Akademiet og Det norske kartselskapet, gjennomførte Skattekrim et uanmeldt bokettersyn – eller såkalt etterkontroll – i juni.

Dette kan nå også dokumenteres skriftlig gjennom postjournaler over kontrollsakene mot begge selskapene, som VG har fått delvis innsyn i fra Skatt Øst.

Listen over dokumenter under sakstittelen «etterkontroll» viser blant annet at det er utstedt «pålegg om medvirkning til kontrollundersøkelse» og at det har vært korrespondanse om møter mellom Skattekrim og henholdvis Espen Andresen og Laila Mjeldheim.

Men Skatteetaten vil ikke kommentere denne saken av hensyn til taushetsplik i enkeltsaker.

– Harddisker og telefoner som er brukt i virksomheten blir ansett som en del av virksomhetens «arkiver». Skattemyndighetene kan kopiere disse for senere gjennomgang, har Øivind Strømme, direktør i regionavdelingen i Skatteetaten, tidligere opplyst.

Advokat: Svarer ikke i VG

VG har tidligere spurt Andresen og Mjeldheim om bokettersyn, uten å få noen kommentarer.

Advokat Øystein Storrvik representerer Laila Mjeldheim. Han er kjent med at Skatt Øst har sikret elektroniske spor fra datamaskiner som tilhører Mjeldheims firma.

– Mitt svar er det samme som tidligere. Vi kommer ikke til å føre noe dialog i VG, men svare overfor de offentlige instansene som har de ulike sakene som skal behandles, sier Storrvik.

Politiet i Oslo etterforsker flere åpne saker knyttet til miljøet rundt Addictologi Akademiet. I april gjenåpnet Oslo statsadvokatembeter en sak der et rettsvitne ble slått ned fire dager før han skulle vitne i en arbeidsrettssak der Mjeldheim var saksøkt.

En gjennomgang av regnskapene til Andresens og Mjeldheims selskaper viser at Andresen tok ut over tre millioner kroner i lønn, utbytte og godtgjørelser i fjor, mens Mjeldheim tok ut 2,3 millioner kroner.

Dokumentarer om Addictologi Akademiet:

Rike på andres avhengighet

Terapi og torpedoer

Kontant terapi

Terapeutenes våpendragere

Les også Andresens og Mjeldheims tilsvar i forbindelse med tidligere artikler her.