Per Sandberg tror regjeringsforhandlinger kan bli uhyggelig vanskelig

Per Sandberg tror det kan bli svært vanskelig å danne regjering med KrF, men han holder likevel døren åpen for at det er mulig.

Den tidligere Frp-nestlederen er forbannet over at 350 kroners grensen for tollfrie netthandel skal skrotes og det siste døgns baluba over taxfreekvoter. Fra 2020 ryker nemlig en av Frps symbolsaker; nemlig at kvoten for tobakk kan byttes i alkohol.

– Budsjettet for 2019 handler om de små ting, de store politiske sakene er fullstendig fraværende, sukker Sandberg.

Når det gjelder fremtiden – mulige regjeringsforhandlinger for å få KrF inn i regjeringen Solberg – er han ikke spesielt optimistisk.

– Jeg tror det blir uhyggelig vanskelig med KrF i regjering, men jeg har sittet i regjeringsforhandlinger før og trodde i utgangspunktet at det skulle bli vanskelig med Venstre og. Men det ble ikke det. Når voksne folk som vil det beste for fedrelandet sitter i et lukket rom så blir man enige.

Sandberg deltok både i forhandlingene etter valget i 2013 for å danne en borgerlig regjering samt tidligere i år da Venstre gikk med i regjeringen.

– Har ødelagt mye

Samtidig er ikke Sandberg nådig overfor KrF.

– Tillitsvalgte og folkevalgte i KrF har ødelagt mye av dette før man starter regjeringsforhandlinger, sier Sandberg og viser til Siv Jensens uttalelser og at det å sitte i et regjeringskollegium handler om tillit.

– Det vil ta tid å bygge den tilliten som er nødvendig for å få stabilitet og forutsigbarhet i en slik regjering. Men det betyr ikke at jeg ikke tror at det går an, sier den tidligere fiskeriministeren til VG.

Han mener Frps stortingsgruppe og fylkesledere har vist både lojalitet og samarbeidsvilje selv om de, ifølge ham, har tatt imot usaklig kritikk og personangrep i flere år.

– Likevel er vårt parti villig til å strekke ut hånden for å få til en flertallsregjering. I KrF viser man ikke vilje til dette nå gjennom å vise mistillit og nærmest avsky overfor en av partene man skal sitte i regjering med, sier Sandberg.

– Tror du det går å danne regjering?

– Jeg er en evig optimist, men det som har skjedd de siste dagene og på fylkesårsmøtene i KRF har gjort det uhyggelig vanskelig å bygge tillit og lojalitet.

Ropstad tror de finner løsninger

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han er forberedt på at regjeringsforhandlinger vil bli krevende.

– Vi vet det er stor forskjell på KrF og FrP, men vi har jo løst mange vanskelig saker sammen de siste fem årene og senest nå med en god budsjettenighet.

– Når man samtaler om vanskelige politske tema tror jeg vi skal finne gode løsninger sammen, legger han til.

Roser Hareide

Sandberg mener Knut Arild Hareide har vært modig.

– All respekt til Hareide. Han må bli kåret til 2018s modigste politiker, og det mener jeg fra hjertet. Dette savner jeg fra norske politikere – at de tør å ta et veivalg og være tydelige. Det betyr ikke at jeg er enig med Hareide, sier Sandberg som mener KrF-politikeren har opptrådt ærlig og redelig.

Selv savner han de store linjene i politikken.

– Norsk politikk er ikke som før. Norsk politikk og norske politikere er adhoc, de har ikke tro på det de holder på med eller har noen retning. De vet ikke hvor de vil hen og alt tas fra dag til dag.