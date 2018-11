Krigshemmelighetene på skipet bevoktes døgnet rundt – i dag kommer Heimevernet

INNENRIKS 2018-11-19T11:50:58Z

Ingen får nærme seg krigsfregatten NM «Helge Ingstad», som ligger under vann full av gradert materiale. Heimevernet skal nå på plass for bistå Forsvaret i vaktholdet.

Publisert: 19.11.18 12:50 Oppdatert: 19.11.18 13:20

Da KNM «Helge Ingstad» krasjet inn i tankskipet «Sola» , var de utstyrt som normalt, med sjømålsmissiler, torpedoer. synkeminer og kanoner. Norges fregatter er også utstyrt med NATOs datakommunikasjonssystem link 16 og krigssystemer for elektronisk krigføring. Radarsystemet er noe av det eneste som fortsatt ligger over vann.

Mandag kommer Heimevernet inn for å bistå med vaktholdet. Skipet overvåkes døgnet rundt, for å beskytte hemmelighetene om bord.

– Vi har en forbudssone på 500 meter på land og 1000 meter til sjøs. Vi har vakt- og sikringspersonell på land og sikringsbåter på sjøen, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret til VG.

– Heimevernet skal inn og støtte med vakt- og sikringsoppdraget på land, understreker han.

Vil ikke ha «uvedkommende» for nært

Etter at båten havarerte, ble det tatt ut harddisker fra navigasjonssystemet, men planen er å først tømme skipet for våpen og ammunisjon når det er fraktet til Haakonsvern.

– Et militært krigsskip er et militært område, og da er det naturlig at vi oppretter en forbudssone. Det er en todeling her: Den ene har med sikkerheten til de som jobber der ute å gjøre, for det er en komplisert berging som pågår. Det andre er at ikke uvedkommende kommer skal komme for nært fartøyet vårt, sier Gjesdal.

Venter på kranbåt

VGs reporter har mandag formiddag vært ute på Hanøytangen, lenger sør i fjorden. Der ligger kranbåten «Gulliver», som skal bidra i bergingen av krigsskipet. Det var ingen adgang til det området.











1 av 4 «GULLIVER»: Her er en av de to kranbåtene som skal bidra til å løfte krigsskipet. Det ligger nå til kai ved Hanøytangen industriområde. HARALD VIKØYR

Sammen med kranbåten «Rambiz» skal den løfte KNM «Helge Ingstad» opp på en nedsenkbar lekter, før den slepes til Haakonsvern.

– Den andre lekteren kommer i morgen. Så skal de samles på Hanøytangen for klargjøring av utstyr, sier Gjesdal.

Fikk du med deg? Slik vil Sjøforsvaret heve «Helge Ingstad»

Forsvaret mener fortsatt at det er stor fare for at KNM «Helge Ingstad» sklir lenger ut i fjorden. Rundt skipet lå i dag tidlig slepebåten «Beagle», Kystvaktens «Tor» med en mindre springer og Kystverkets OV «Utvær». I tillegg KNM «Olav Trygvasson» ute i fjorden. Her kan du se alle skip i området selv.