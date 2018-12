PÅ TOPP I OSLO FRP: Aina Stenersen ble valgt som Frp i Oslos toppkandidat for kommunevalget i 2019, hun vant foran to andre motkandidater. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Maktkamp og påstander om kuppforsøk på valgmøte i Oslo Frp - Stenersen tok seieren

Aina Stenersen endte med å ta over topplasseringen til Frp-nestor Carl I. Hagen i Oslo, et år før kommunevalget. Tre kvinner kjempet om plassen, i en prosess som Christian Tybring-Gjedde beskriver som et kuppforsøk.

Tett opp mot nominasjonsmøtet mandag kveld fikk Stenersen to motkandidater; Camilla Wilhelmsen og Tone Liljeroth.

Stenersen var enstemmig innstilt av nominasjonskomiteen, og endte også med seier over de to utfordrerne.

I første omgang fikk Wilhelmsen 22 stemmer, og Stenersen og Liljeroth fikk 30 stemmer hver. Dette førte til en ny runde mellom de to med flest stemmer; Da fikk Liljeroth 34 stemmer og Stenersen 48, og ble valgt.

– Jeg har signalisert at jeg er veldig klar for en valgkamp, og er vanvittig glad for så mye tillit, sier Stenersen til VG.

Tybring-Gjedde: – Kupptilstander!

Fra første øyeblikk av nominasjonsmøte kom det påstander om skittent spill gjeldende Stenersens utfordrere.

– Noen har satt i gang en prosess med konkurranse bak lukkede dører, gjennom SMS-er og annet. Det er usunt, og slik skal vi ikke ha det, sier Christian Tybring-Gjedde fra talerstolen.

De to utfordrerne ble av flere beskrevet som mindre kjente og tilhørende en mer liberal fløy av partiet enn det Hagen og Tybring-Gjedde regnes med å tilhøre.

– Vi i Oslo har måtte være klare og tydelige mot landspartiet, blant annet i innvandringsspørsmålet. De som utfordrer nå har ingen plan, annet enn å ta over. De vil ha plasser, og de vil sitte i bystyret. Slik skal vi ikke ha det i Oslo Frp, vi må ha en prosess som er demokratisk, uten kupptilstander, sa Tybring-Gjedde til applaus og jubelbrøl fra enkelte i salen.

Utfordrer fra nabofylket

Det var nestleder i Grünerløkka Frp, André Melchior Larssen som kom med forslag om Tone Liljeroth. Han er også spesialrådgiver for Frp på Stortinget.

– Vi kom med forslag om henne for å gjøre en god liste i Oslo enda bedre. Det er synd om vi ikke bruker henne, sa Larssen til VG før valget.

Liljeroth har tidligere vært vara for Frp i Akerhus på Stortinget, samt gruppeleder og ordførerkandidat i Skedsmo.

Påstår utfordrer-liste var falsk

– Camilla visste jeg at skulle stille. Jeg har hørt at det ellers har vært uregelmessigheter i prosessen, med rykter om at et bydelsutvalg leverte falsk liste, uten å forankre listen i styret, der Liljeroth sto på førsteplass, sier Stenersen til VG.

– Du mener ikke Liljeroth er en eget kandidat?

– Vi har har jo mange gode Oslo-kandidater som har stått på. Jeg ønsker noen som er profilerte, for det blir en tøff valgkamp, sa hun til VG før møtestart.

Camilla Wilhelmsen, som er kjent fra Oslo-politikken, stilte som toppkandidat først etter at Liljeroth ble kjent som utfordrer.

– Jeg er fornøyd med at Aina ble valgt. Jeg stilte fordi det kom inn en kandidat som var helt ukjent i Oslo-politikken, for å markere at man ikke bare kan komme og stille uten å delta, sier Wilhelmsen.

Avviser påstandene

Fra talerstolen avviste Larssen blankt påstandene om at styret i bydelen ikke sto bak kandidaten. Overfor VG utdyper han;

– Det er bare tull. Grunerløkka Frp har ved to anledninger foreslått henne. Vi lanserte Liljeroth i en sak i Dagsavisen i november. Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelse. Det må i så fall være det mest åpne forsøket på et kupp, sier Larssen.

Stolt over tre kvinner på topp

– Når man stiller til valg må man være forberedt på å tape, det ble jevne runder, men sånn er det, sier Liljeroth etter at hun havnet bak Stenersen i valget. Også hun avviser påstandene om kupp.

– Hva sier det om Oslo Frp at det ble jevnt mellom tre toppkandidater?

– Jeg tenker at man ikke skal legge så mye i det, men det som er litt unikt er at vi hadde tre kvinner i toppkampen, i et parti som ellers er omtalt som et litt mannsdominert parti, så mener jeg det er noe vi skal være stolte av.

– Tapte du fordi du er mer liberal enn Stenersen?

– Jeg står trygt på partiprogrammet i likhet med de andre. Dersom det at jeg har sagt at vi også må løfte frem innvandrere som lykkes er å liberal, så tror jeg det er noen som har misforstått. Det kan ikke komme som noen overraskelse at Frp er et liberalistisk parti, det er vi fundert på.