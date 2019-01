Oslo tingrett blir bedt om å granske saker som er behandlet av tingrettsdommeren som nå er siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ber om gransking av saker behandlet av siktet tingrettsdommer

INNENRIKS 2019-01-19T11:03:55Z

Oslo tingrett må granske overgrepssaker som er behandlet av dommeren som er siktet for besittelse av overgrepsmateriale, mener advokatfirmaet Barneadvokatene.

NTB

Publisert: 19.01.19 12:03 Oppdatert: 19.01.19 12:17

Barneadvokatene har sendt brev til sorenskriveren i Oslo tingrett , Yngve Svendsen, og ber tingretten gjennomgå alle saker dommeren har hatt befatning med hvor mulige seksuelle overgrep mot barn har vært et tema.

– Vi mener dette er helt nødvendig for å undersøke om barn og foreldre har fått en korrekt og uhildet behandling av tingretten i disse sakene, uttaler advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene til NTB.

Fredag ble det kjent at en tingrettsdommer er siktet for å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Kripos etterforsker saken.

Nekter straffskyld

Dommeren ble først midlertidig suspendert, men søkte selv avskjed fra stillingen torsdag.

Barneadvokatene ber om at prosessfullmektigene blir varslet i alle dommerens saker der mulige overgrep har vært et tema, slik at hver enkelt advokat i disse sakene får mulighet til å gå gjennom sakene på nytt for å vurdere eventuelle skritt i lys av informasjonen som nå har kommet fram.

– Domstolen er avhengig av at samfunnet har tillit til at også saker som omfatter seksuelle overgrep, eller mistanke om seksuelle overgrep, mot barn behandles objektivt og rettferdig av alle dommere, heter det i brevet.

Den siktede dommeren nekter straffskyld og har svart på alle spørsmål fra politiet, opplyste hans forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, til NTB fredag.