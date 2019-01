ULYKKE: To personer er ifølge politiet sendt til sykehus og flere til legevakten etter et trafikkuhell på E6 på Romerike der flere lastebiler var involvert. Foto: Stig Øystein Schmidt, VG

Tett snøfall og såpeglatte veier gir store trafikkproblemer – E6 sperret

Det er meldt om flere bilulykker på Østlandet. Det tette snøfallet har gjort veiene glatte, og politiet ber bilister ta det rolig.

– Det snør i Buskerud og Vestfold og det er utfordrende kjørefold på en del veier, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Ber folk ta det med ro

På nedre Rælingsvei på Romerike har en buss kjørt av veien og truffet tre melder politiet. Øst politidistrikt opplyser om at alle har kommet seg ut, men at bussen er i fare for å velte.

Både på Gjersjøveien i Sem og på Austadveien i Drammen ble det meldt om frontkollisjoner litt før klokken åtte. I Drammen var veien stengt i begge retninger da en person ble frigjort fra en av bilene. Det skal ikke være snakk om noen alvorlige personskader på noen av stedene.

Litt senere, klokken 07.55 meldte politiet i Sør-Øst også om en ulykke med fire biler involvert på E18 sørgående mellom Ringdal og Bommestad. Heller ikke her skal noen personer være skadet.

Politiet i Drammen melder også om en utforkjørsel på Konnerud ved Vestbygda skole hvorpå bilen havnet på taket. De to personene i bilen skal ha kommet seg ut, og det skal ikke være meldt om alvorlige personskader. På grunn av snøfallet har veien vært glatt og bilen har kjørt ut selv om den holdt lav hastighet.

Andre Kråkenes, operasjonsleder politiet i Sør-Øst sier det er glatte veier og utfordrende kjøreforhold i distriktet og ber folk ta det med ro og redusere farten for å unngå kollisjoner og ulykker.

Kjedekollisjon med ni biler

Også politiet Øst kan melde om ulykker. Mellom Jessheim og Kløfta skal det ha vært flere utforkjøringer og trafikkulykker. Her står trafikken i begge retninger. Politiet i Oslo kan også melde om at flere vogntog står stille utgående på E6 Ring 3 ved Manglerud grunnet glatte veier.

De kan også melde om en ulykke i Sarpsborg ved Eidstunnelen hvor en bil har kjørt i grøften.

På E6 i Biri har det vært en kjedekollisjon hvor ni biler er involvert uten noen personskader. Politiet Innlandet opplyser på Twitter om at veibanen er veldig glatt.

På Oslo Lufthavn Gardermoen blir det enkelte forsinkelser i flytrafikken grunnet snøfallet skriver de selv på Twitter. Grunnen er at brøytemannskapene jobber for å fjerne snøen fra rullebanen, noe som hindrer flytrafikken, melder de.

Gunnar Noer fra Meteorologisk institutt sier det er målt opp til 32 millimeter nedbør enkelte steder i morgentimene onsdag. Han ber trafikantene være forberedt.

– Ha en bil som er skodd for forholdene, vinterdekk er viktig. Spesielt hvis det har vært underkjølt regn blir det ofte en del ulykker.

Vakthavene ved meteorologisk institutt, Per Egil Haga, forklarer at det kan komme opp mot 15 cm med snø enkelte steder på Østlandet.

– Vanligvis regner vi én millimeter regn som én centimeter snø, men når det er så kaldt som nå blir det mer.