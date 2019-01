BLIR FLERE: En elbil passerer bomringen. Stadig flere kjører nullutslippsbiler. Foto: Helge Mikalsen, VG

Flere elbiler i hele landet: – Vi ser en økning i distriktene

Andelen elbiler blant nye personbiler øker i alle Norges fylker. I 2018 var hver tredje nye bil en elbil

Publisert: 19.01.19 17:12

Det er i Oslo at elbilandelen er størst, med i overkant av 40 prosent av de solgte bilene i 2018. Til sammenligning var tallet i hovedstaden under 30 prosent i 2017. Hordaland ligger hakk i hæl, også der er andelen elbiler blant nye biler ligger over 40 prosent.

Rogaland ligger på rundt 37 prosent, mens Akershus ligger på 35 prosent elbiler blant nye biler i 2018.

På landsbasis var nesten hver tredje nye personbil som ble solgt i 2018, en nullutslippsbil, skriver NTB.

Andelen var minst i Finnmark, der elbilene utgjorde litt over 5 prosent av solgte biler. Det er det eneste fylket der andelen elbiler blant nye personbiler ligger under 15 prosent. I Troms var andelen omtrent 16 prosent, mens den i Hedmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane lå rett under 20 prosent.

– Naboeffekten

– Generelt er det byområdene som er foran. Det er der elbil-eventyret startet. Men vi ser en økning i distriktene. Selv om du bor i distriktene, betyr ikke det at du kjører så veldig mye lengre i hverdagene, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening til VG.

Han viser blant annet til at det har vært en utbygging av hurtigladere og kommet bedre løsninger for lading av bilen.

– Dessuten ser vi naboeffekten. Det er en ny teknologi som mange har spørsmål til, men har man en nabo som er fornøyd, er valget enklere å ta selv.

Finnøy med størst andel elbiler

På kommunenivå er det ikke tall for andel elbiler i salg av nye personbiler i året som gikk, men tall for hvor stor andel av de registrerte bilene i kommunene som er elbiler. Det tallet kalles bestandstall.

Kommunen med høyest elbil-andel i landet, er Finnøy, som med sine 389 elbiler ender på 25,7 prosent.

Se bestandstallet for elbil i utvalgte kommuner i distriktene i faktaboksen under.

Andel elbiler i utvalgte distriktskommuner Trysil: 1,4 prosent (54 elbiler)

Nord-Odal: 1,7 prosent (54 elbiler)

Enebakk: 8,5 prosent (498 elbiler)

Eidsvoll: 5,2 prosent (722 elbiler)

Ringebu: 1,9 prosent (53 elbiler)

Gran: 4,2 prosent (351 elbiler)

Flesberg: 2,4 prosent (40 elbiler)

Spydeberg: 5,9 prosent (196 elbiler)

Åmli: 0,7 prosent (8 elbiler)

Bygland 1,9 prosent (14 elbiler)

Hå: 4,0 (380 elbiler)

Voss: 3,4 prosent (259 elbiler)

Sunndal: 1,0 prosent (43 elbiler)

Vefsn: 5,4 prosent (401 elbiler)

Bardu: 1,6 prosent (35 elbiler)

Alta: 1,4 prosent (154 elbiler) Kilde: Motorvognregisteret per 31.12.2018

7,2 prosent av personbilene er elektriske

Norsk elbilforening presiserer at det bør være hurtigladere i hver kommune og økt utbygging av ladestasjoner for at elbil skal bli et reelt alternativ for alle nordmenn, spesielt i distriktene.

De ønsker videreføring av elbilfordeler som momsfritak og bomfritak.

Bergen-bomring nådde elbilandel på 20 prosent: Innfører avgift

Det nasjonale bestandstallet for elbil i Norge er 7,2 prosent.

Se bestandstallet for elbil i bykommunene i faktaboksen under.

Bestandstall for elbil i utvalgte bykommuner Oslo: 12,1 prosent (36.102 elbiler)

Bergen: 15,3 prosent (17.215 elbiler)

Trondheim: 9,2 prosent (7347 elbiler)

Stavanger: 9,8 prosent (5645 elbiler)

Kristiansand: 11,5 prosent (4372 elbiler)

Tromsø: 2,6 prosent (885 elbiler) Kilde: Motorvognregisteret per 31.12.2018

Stortinget har som ambisjon at det bare skal selges nullutslippsbiler innen 2025. Det var det bare 12 prosent som trodde var mulig, ifølge en undersøkelse Respons Analyse gjorde for Agder Energi mai 2018, og som ble omtalt av E24 .

Prognosen for 2019 er at nær halvparten av bilene som skal selges nye i Norge, blir elbiler. Samtidig står 40.000 på ventelister, og det kan fort bli flere når nye ventelister åpner.