I KOMA: Håkon Brox (35) lå i koma i 17 dager etter å ha krasjet med et vogntog i 2015. Her er datteren Victoria på besøk hos pappa på sykehuset. Foto: Privat

Krasjet med utenlandsk vogntog i 90-sone: – Jeg tenkte at «nå dør jeg»

INNENRIKS 2019-01-21T22:56:06Z

Småbarnsfaren Håkon Brox (35) fikk erfare hvordan et utenlandsk vogntog, med problemer på glatta, kjennes på kroppen. I 90 kilometer i timen dundret det inn i bilen hans og merket han for livet.

Det var 7. desember 2015 at Brox var på vei hjem til samboer og barn i Tromsø etter å ha vært på jobb.

– Det var nullføre og glatt. På vei opp en slak bakke i 90-sonen får jeg et vogntog i møte. Like etter ser jeg at det vrir seg og kommer rett imot meg, forteller Brox til VG.

Han fortalte først historien sin til avisen Nordlys .

– Jeg tenkte at «nå dør jeg». Jeg har aldri vært så redd i mitt liv. Det er dødsfrykt, og man får en følelse av at alt går i sakte film, sier Brox.

Samme sjåfør i ny ulykke

Bak rattet på det tyskregistrerte vogntoget satt et polsk sjåfør. Han ble i Nord-Troms tingrett i 2016 fratatt førerretten i Norge i to år.

– Jeg møtte ham i rettssaken. Han beklaget seg og sa at han var veldig lei seg. Jeg tok ham i hånden og sa at «ulykker skjer jo», sier Brox.

21. februar 2017, og uten førerrett her til lands, var imidlertid den polske sjåføren utenfor nok en ulykke. På vinterføre i Østerdalen kolliderte han med en bil.

– Han holdt på å ta livet av et ungt par. Hadde grensene vært døgnbemannet hadde han jo blitt stoppet, og det hadde blitt oppdaget at han ikke hadde førerrett. Dette ble en direkte konsekvens av et for slapt regelverk, som vi har i Norge, sier Brox.

Sjåføren ble for forholdet idømt fengsel i åtte måneder og mistet førerretten i Norge for alltid, ifølge dommen fra Sør-Østerdal tingrett.

Vil skjerpe kravet

Samferdselsdepartementet ba fredag Vegdirektoratet om å skjerpe kravet til vinterdekk på tunge kjøretøy. Debatten har rast, spesielt i nord, etter en alvorlig ulykke mellom et vogntog og en personbil i Troms tidligere i år. Traileren kom over i feil kjørebane og en ung mann kjemper fortsatt for livet på sykehus etter ulykken.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg nå bedt Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Yrkessjåfør Bård Pettersen filmet sin egen ulykke, da han møtte et utenlands vogntog på norske vinterveier tidligere i år:

Påbudet om vinterdekk ble iverksatt i 2013 og 2014, og statsråden ønsker at de nye tiltakene skal være på plass neste vintersesong.

Tyske myndigheter har skjerpet kravene for vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det kun er dekk merket med det såkalte «alpesymbolet» (Three Peak Mountain Snow Flake). Om samme tiltak skal iverksettes her til lands er nå oppe til vurdering hos Vegdirektoratet.

– Vogntogsjåførene kan bare ture over grensen

Brox mener det er bra at det nå vurderes nye tiltak, men at også grensekontrollen bør forbedres, slik at vogntogsjåførene sjekkes kontinuerlig hele døgnet.

– Det er betenkelig at myndighetene setter krav til at utenlandske sykepleiere og leger skal ha sin kompetanse godkjent før de får jobbe i Norge, men vogntogsjåførene kan bare ture over grensen. Da er det kanskje ikke så rart at ulykker skjer.

Etter 17 dager i kunstig koma klarte han etter hvert å kjempe seg tilbake på beina, men forteller at ulykken preger ham hver eneste dag.

– Jeg lever med smerter hver dag. Jeg har en ødelagt venstrefot, dårlig kne, og et vondt lår. Bekkenet er skrudd sammen med tre stålplater og noen og tyve skruer. Jeg har også en skulder som er dårlig, og nerver er skadet både i fot og skulder. Det er en begrenset hverdag, forteller han.

På tross av skadene har han klart å kjempe seg tilbake i 100 prosent stilling, og hadde sin første arbeidsdag i full jobb i januar i fjor.

– Sta som man er, så prøver man å komme tilbake. Noe annet har aldri vært et alternativ, sier 35-åringen.

– Man skal være takknemlig for at man har livet i behold, men det setter sine spor. Det er bestandig slik at man var en person før ulykken, og en etter.