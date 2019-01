OVERVENT: Politiet tror at fjøset vil brenne helt ned. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

Kraftig fjøsbrann i Trøndelag

INNENRIKS 2019-01-03T06:08:48Z

Omtrent 50 kyr er reddet fra det brennende fjøset i Verdal. Brannvesenet jobber nå for å hindre spredning.

Publisert: 03.01.19 07:08 Oppdatert: 03.01.19 07:23

Politiet rykket like før klokken 06.30 ut til brannen. En drøy halvtime senere melder de at fjøset er overtent, og trolig vil brenne ned.

– Det er full overtenning på bygningen, og brannvesenet jobber med å sikre nærliggende bygninger på stedet. Det er flere større bygninger, både bolighus og driftsbygninger, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til VG.

Han forteller at omtrent 50 kyr er hentet ut i sikkerhet, og at Mattilsynet har sendt veterinærer til stedet for å ivareta helsen til dyrene.

– Jeg er usikker på om absolutt alle er hentet ut, men dyrene som er hentet ut skal være i live, sier Handegard.

Han sier at de på nåværende tidspunkt ikke har noen formening om årsaken til brannen, men at første melding gikk ut på at det brant i takkonstruksjonen.